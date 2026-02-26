“El Chikis” mató a sus padres y a una hermana en Zacatecas bajo el supuesto efecto de drogas

Una tragedia familiar sacudió a la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, luego de que un hombre identificado como Efraín “N”, de 26 años y apodado “El Chikis”, fuera detenido por las autoridades tras presuntamente asesinar a sus padres y a una hermana, y dejar gravemente herido a otro hermano durante un ataque en su casa.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 21 de febrero, cuando, según los informes iniciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Efraín “N” atacó a su familia al interior de su domicilio con un arma punzocortante. En el suceso perdieron la vida su padre, su madre y una hermana, mientras que dos hermanos más lograron sobrevivir y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, uno de ellos reportado en estado grave.

Tras casi dos días de búsqueda, las fuerzas de seguridad localizaron y detuvieron al presunto agresor el 23 de febrero sobre la carretera a San José de Lourdes. Efraín “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial y se espera que enfrente cargos por parricidio por la muerte de su padre, feminicidio por la muerte de su madre y hermana, así como homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones graves infligidas a uno de sus hermanos.

El fiscal general Cristian Camacho Osnaya calificó el caso como un delito de alto impacto que combina violencia intrafamiliar, consumo de drogas y salud pública, ya que el presunto responsable habría estado bajo los efectos de sustancias ilícitas durante el ataque.Vecinos de Plateros mencionaron que en la vivienda afectada se observaba un ambiente donde el consumo de drogas se había vuelto común, lo que podría haber agravado situaciones de violencia dentro del núcleo familiar, aunque no existían denuncias formales previas. El fiscal destacó que este caso pone de manifiesto la necesidad de atender de forma integral problemas de adicciones, violencia doméstica y deterioro social para evitar tragedias similares.Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos y casos de violencia familiar que se han registrado en distintas partes de Zacatecas en los últimos años, un estado que enfrenta altos niveles de inseguridad y desafíos relacionados con el crimen, el consumo de drogas y la falta de políticas sociales efectivas para prevención y apoyo comunitario.Organizaciones civiles y autoridades locales han señalado en otras ocasiones la importancia de fortalecer programas de atención psicológica, apoyo a familias vulnerables y servicios de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, como medidas que podrían ayudar a disminuir conductas extremas de violencia dentro de los hogares.Hasta el momento, el caso de “El Chikis” continúa avanzando en el sistema de justicia penal, mientras la comunidad de Plateros intenta recuperarse de una tragedia que ha dejado una huella profunda entre sus habitantes y pone de manifiesto los retos que enfrentan muchas familias mexicanas afectadas por la violencia y el consumo de drogas.