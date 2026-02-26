Programa “Semillero de Campeones” refuerza la capacitación a promotores deportivos

Capacitación "Semillero de Campeones" Sinaloa (VICTIMAS CIVILES)

Por parte del gobierno de Sinaloa, se llevó a cabo el Seminario de Capacitación para Promotores Deportivos en las instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), en donde promotoras y promotores deportivos provenientes de distintos municipios participaron en talleres y ponencias enfocadas en metodología deportiva, formación en valores y acompañamiento integral de niñas, niños y jóvenes.

Al término de la capacitación los promotores recibirán un kit de material deportivo que será entregado posteriormente en cada uno de los municipios. La distribución se realizará directamente en las comunidades donde las y los promotores desempeñan su labor.

