Feria de Puebla 2026 consolida al estado como “Latido de México”

La Feria de Puebla 2026 se consolida como una de las celebraciones culturales y de entretenimiento más importantes del país, aseguró la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Veronique Desplas Puel, durante la presentación oficial del evento que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo.

La funcionaria federal destacó que Puebla es un baluarte de la identidad nacional gracias a su historia, cultura y gastronomía, por lo que reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de posicionar a la entidad como un destino cultural de clase mundial. Subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el turismo representa un motor de bienestar y prosperidad compartida, más allá de la recreación.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Feria 2026 es un evento organizado por poblanos, empresarios y sociedad civil, cuyo propósito es compartir lo que representa la entidad como el “Latido de México”. Señaló que esta celebración refleja la participación de productores, artesanos y emprendedores que, bajo la marca Puebla Cinco de Mayo, mostrarán el talento productivo del estado.

En materia de seguridad, el mandatario estatal informó que se implementarán operativos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tanto por tierra como por aire, para garantizar que visitatnes y familias disfruten del evento con tranquilidad.

El coordinador del Comité Organizador, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, explicó que la Feria busca fortalecer el orgullo e identidad poblana y que el nuevo formato, resultado de la sinergia con el sector empresarial, abrirá espacios para el talento universitario, el emprendimiento, la ciencia y la cultura.

Entre los principales atractivos destacan el Pabellón de Cocineras Tradicionales, zona de juegos mecánicos, casa de terror, pista de hielo, restaurantes y bares, área infantil, Expo Militar, Pabellón Tecnológico y un espacio dedicado al fútbol, ofreciendo opciones para todos los sectores de la población.

La secretaria de Desarrollo Turístico del Estado, Carla López-Malo Villalón, resaltó que la Feria representa una celebración de las raíces y la historia viva de Puebla, construida por cocineras tradicionales, artesanos, productores, hoteleros y artistas que fortalecen la economía local. Asimismo, agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo federal para proyectar el evento a nivel nacional e internacional.

En el ámbito artístico, el Teatro del Pueblo contará con presentaciones de talla nacional e internacional como Toto, Morat, Panteón Rococó, Los Tigres del Norte, Belinda y Cristian Castro, entre otros. Por su parte, el Palenque reunirá a artistas como Alejandro Fernández, Banda MS, Grupo Firme, Carín León y Emmanuel y Mijares.

Con esta programación cultural, gastronómica y musical, la Feria de Puebla 2026 busca consolidar al estado como un referente turístico y cultural en México, impulsando el desarrollo económico y fortaleciendo su identidad ante visitantes nacionales e internacionales.