Jalisco supera los 2.5 millones de dosis aplicadas en su campaña de vacunación contra el sarampión

En un avance significativo dentro de la estrategia sanitaria para contener la transmisión del sarampión, el estado de Jalisco ha alcanzado la aplicación de más de 2.5 millones de dosis de vacuna contra la enfermedad, cifra que refleja el esfuerzo conjunto de autoridades estatales, federales y del sector salud para proteger a la población frente a este virus altamente contagioso.

Desde principios de 2026, la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), en coordinación con diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha desplegado brigadas y módulos de vacunación en los 125 municipios de la entidad.

Las acciones están dirigidas tanto a la población infantil incluyendo la aplicación de la denominada “dosis cero” para bebés de entre 6 y 11 meses como a adolescentes y adultos jóvenes que no cuentan con esquemas completos de vacunación. El objetivo principal ha sido aumentar la cobertura inmunológica en los grupos más vulnerables y frenar la propagación de nuevos casos.

Autoridades sanitarias estatales han subrayado que más del 90% de los casos confirmados de sarampión ocurren en personas que no cuentan con su esquema de vacunación completo, lo que refuerza la importancia de continuar con la campaña intensiva y acercar los servicios a la población en general.

El titular de Salud Pública de Jalisco señaló que esta cifra de más de 2.5 millones de dosis es un logro importante, pero que aún existen sectores de la población con esquemas incompletos o sin iniciar, por lo que persiste el llamado a acudir a los centros de salud y módulos disponibles para completar o iniciar el esquema de vacunación correspondiente.

La estrategia de vacunación contempla no sólo la atención en unidades de salud tradicionales, sino también la instalación de módulos extramuros y jornadas intensivas de vacunación en plazas públicas, escuelas, mercados y otros espacios de alta concurrencia, con la finalidad de facilitar el acceso de la población a este servicio básico de salud pública.

Este esfuerzo en Jalisco ocurre en el contexto de un brote de sarampión que ha afectado a varias entidades de México, siendo la cobertura de vacunación una herramienta clave para controlar la transmisión. Según reportes nacionales, el virus ha mostrado incrementos en algunos estados debido a brechas en la cobertura de inmunización, particularmente entre jóvenes adultos y menores sin esquemas completos.

Especialistas en salud pública han insistido en que la vacunación es la única forma efectiva de controlar contagios y evitar complicaciones graves, especialmente en la población infantil. Las autoridades sanitarias estatales y federales continúan promoviendo la vacunación universal y gratuita, insistiendo en que completar el esquema de vacunación es fundamental para mantener la inmunidad comunitaria.

En resumen, el estado de Jalisco ha logrado un hito importante con más de 2.5 millones de dosis aplicadas en lo que va de 2026, consolidándose como una de las entidades con mayor avance en la campaña de vacunación contra el sarampión en el país. Sin embargo, el llamado a la población permanece firme: acudir a vacunarse para proteger no sólo la salud individual, sino también la de toda la comunidad.