Colocan primera piedra del Hospital Regional de Especialidades en Culiacán

Colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades en Culiacán

La presidenta Claudia Sheinbaum, asistió a la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades en Culiacán, proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual será el segundo más grande y el de mayor capacidad resolutiva en Sinaloa, a beneficio de más de 760 mil derechohabientes.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la construcción del nuevo hospital apuntalará la infraestructura médica del instituto en la entidad, correspondiente al aumento sostenido de la población derechohabiente.

Zoé Robledo informó que el nuevo hospital de Culiacán contará con 400 camas, 216 de hospitalización y el resto destinadas a servicios como urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y de Adulto, lo que permitirá incrementar en 140 por ciento el número de camas del IMSS en la entidad.

El funcionario anunció que el hospital dispondrá de 12 quirófanos y equipamiento médico de última generación, entre ellos: dos tomógrafos, mastógrafo, resonador magnético, dos equipos de rayos X, tres ultrasonidos, un litotriptor para el tratamiento de cálculos renales y un acelerador lineal para radioterapia, que será el primero del IMSS en el estado.

Asimismo, el nuevo recinto contará con 48 especialidades médicas, como Angiología, Cardiología, Gastroenterología, Nefrología, Neurología, Oncología Médica y Quirúrgica, Ortopedia y Traumatología, entre otras.

El director general del IMSS precisó que esta unidad contará también con 30 máquinas de Hemodiálisis, 3 salas de Endoscopía, 12 espacios para Quimioterapia, Laboratorio, servicios de Medicina Física y Rehabilitación, así como la primera unidad de Rehabilitación Cardiaca, además de Clínica del Dolor.

Zoé Robledo resaltó que el Hospital Regional de Especialidades de Culiacán contará con una plataforma de helipuerto para traslados prioritarios como Código Infarto, Código Cerebro, atención materna y perinatal, así como traslado de órganos.

Por último, el titular del IMSS destacó que será operado por más de 2 mil 540 trabajadoras y trabajadores del instituto, entre personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo.

La Crónica de Hoy 2026