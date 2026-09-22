Habrá intérpretes de lenguas indígenas en hospitales públicos de Guerrero

El Gobierno de Guerrero anunció que habrá intérpretes y traductores de lenguas indígenas en hospitales públicos y unidades de salud de la entidad, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los pacientes de pueblos originarios y el personal médico.

La estrategia busca que las personas que hablan una lengua indígena puedan recibir atención médica en su idioma materno y tengan mayores facilidades para explicar sus síntomas, conocer sus diagnósticos y entender las indicaciones relacionadas con sus tratamientos. Esta iniciativa se realiza por propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y forma parte de un convenio de colaboración entre distintas instituciones del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

En este proyecto participan la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), la Secretaría de Salud Guerrero, la Secretaría de Educación Guerrero, la UAGro y otras instituciones federales relacionadas con el sector salud. Como parte de las acciones, estudiantes universitarios que hablan lenguas indígenas recibirán capacitación para participar como intérpretes y traductores durante su servicio social. De esta manera, podrán apoyar al personal médico cuando atienda a pacientes que no hablan español o que tienen dificultades para comunicarse en este idioma. El titular de la SEDEPIA, Abel Bruno Arriaga, señaló que esta medida busca contribuir a que las personas indígenas puedan ejercer sus derechos y acceder a servicios médicos con una perspectiva intercultural.

En Guerrero existe una importante presencia de pueblos indígenas, entre ellos los Me’phàà, Ñomndaa, Ñuu Savi y Nahua. Por esta razón, las autoridades consideran necesario que las lenguas originarias también tengan presencia en espacios como hospitales, centros de salud y otras instituciones públicas. La comunicación entre pacientes y médicos es especialmente importante durante una consulta, ya que permite explicar con mayor claridad los síntomas, antecedentes, tratamientos y procedimientos que necesita cada persona.

Durante la capacitación de los estudiantes que participarán como intérpretes, personal de la Secretaría de Salud destacó que una interpretación adecuada puede ayudar a evitar confusiones relacionadas con las indicaciones médicas y los tratamientos. La medida tiene como antecedente un convenio firmado en febrero de 2026 entre instituciones de Salud, Educación, la UAGro y la SEDEPIA. En ese momento se estableció la incorporación de intérpretes y traductores en instituciones de salud para facilitar diagnósticos y tratamientos oportunos para quienes hablan lenguas originarias.

Posteriormente, las autoridades definieron que las primeras etapas de capacitación se realizarían en las regiones de La Montaña y Costa Chica, con sedes en Tlapa de Comonfort y Ometepec. En estos trabajos también se contempló la participación de estudiantes de áreas relacionadas con la salud que hablan alguna de las lenguas indígenas de Guerrero. Además, las reglas de operación publicadas para 2026 contemplan la contratación de 16 traductores-intérpretes hablantes de las cuatro lenguas indígenas del estado: Náhuatl, Tu’un Savi, Me’phaa y Ñomndaa. Durante el evento, estudiantes que hablan lenguas indígenas destacaron la importancia de mantener vivas estas lenguas y de utilizarlas también en espacios públicos.

Con esta estrategia, las autoridades estatales buscan mejorar la atención médica para las comunidades indígenas y reducir las dificultades de comunicación que pueden presentarse cuando un paciente y el personal de salud no comparten el mismo idioma. El programa también pretende fortalecer el reconocimiento de las lenguas originarias y promover una atención médica que tome en cuenta las características culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas de Guerrero.