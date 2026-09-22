Respalda SEZ restricción del uso de celulares en escuelas de Zacatecas

La Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) respaldó la restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica, medida que comenzará a aplicarse a partir del próximo 3 de noviembre en planteles de todo el país.

La disposición establece que los estudiantes de primaria y secundaria no podrán utilizar sus teléfonos celulares durante la jornada escolar, incluyendo los periodos de recreo. El objetivo de la medida es regular el uso de estos dispositivos dentro de los planteles educativos.

El titular de la SEZ, Armando Delgadillo Ruvalcaba, informó que las escuelas de Zacatecas ya cuentan con diferentes modelos para establecer las reglas relacionadas con el uso de celulares. Una de las opciones que se contempla es colocar buzones o espacios especiales en los planteles para que los estudiantes puedan dejar sus teléfonos al inicio de la jornada escolar y recogerlos al terminar las clases. El funcionario explicó que la restricción no solamente se aplicará durante las horas de clase, sino también durante el recreo, por lo que los alumnos deberán permanecer sin utilizar estos dispositivos durante toda la jornada escolar.

Sin embargo, existen algunas excepciones. El teléfono podrá utilizarse en situaciones extraordinarias y, de acuerdo con las reglas que establezca cada escuela, también podría ser empleado con fines educativos, por ejemplo, para realizar una consulta o investigación. En caso de que se presente una emergencia dentro del horario escolar, los padres o familiares de los estudiantes podrán ser contactados directamente por los directores de los planteles. Delgadillo Ruvalcaba explicó que cada escuela tendrá la posibilidad de adaptar las reglas generales de acuerdo con las necesidades de su comunidad educativa. Esto significa que los planteles podrán establecer sus propios mecanismos para aplicar la medida y atender situaciones particulares.

También serán las propias instituciones educativas las encargadas de establecer las sanciones para los estudiantes que incumplan con las disposiciones. Estas sanciones deberán formar parte de los reglamentos y normas internas de cada escuela. La SEZ trabaja actualmente en la elaboración y adecuación de los lineamientos que deberán seguir los planteles antes de que la restricción entre en vigor el 3 de noviembre.

Aunque la medida está dirigida principalmente a estudiantes de primaria y secundaria, las autoridades educativas señalaron que las instituciones de educación media superior también podrán implementar reglas similares si consideran necesario hacerlo. En estos casos, la Secretaría de Educación de Zacatecas podrá brindar apoyo mediante manuales y reglamentos institucionales. El titular de la SEZ señaló que la decisión fue analizada previamente mediante foros y reuniones de consejos educativos nacionales, donde se revisaron diferentes aspectos relacionados con el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Entre los argumentos mencionados por el funcionario se encuentra el impacto que el uso excesivo de dispositivos puede tener en la convivencia entre estudiantes. También señaló que después de la pandemia se observó un mayor uso de los teléfonos y un periodo de aislamiento que afectó las dinámicas de interacción entre los menores. La Secretaría de Educación de Zacatecas consideró que limitar el uso de celulares durante la jornada escolar permitirá establecer reglas más claras dentro de los planteles.

A poco más de un mes de que entre en vigor la medida, las autoridades educativas estatales trabajan en la preparación de los reglamentos y mecanismos que utilizarán las escuelas para aplicar la restricción. Los padres de familia y estudiantes deberán conocer las nuevas disposiciones antes de su implementación, mientras que cada plantel tendrá la responsabilidad de establecer la manera en que resguardará los teléfonos y atenderá las situaciones extraordinarias que puedan presentarse. De esta manera, Zacatecas se prepara para aplicar la nueva regulación sobre el uso de celulares en las escuelas de educación básica a partir del 3 de noviembre.