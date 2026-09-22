Aparecen bardas en Aguascalientes que llaman a denunciar al exfiscal Jesús Figueroa

Decenas de bardas con mensajes dirigidos contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, aparecieron este 21 de septiembre en distintos puntos de la entidad, con llamados a personas que aseguran haber sido víctimas del exfuncionario para que presenten sus testimonios.

Las pintas contienen la leyenda “Esta NO es una barda política” y, debajo, plantean la pregunta: “¿Fuiste víctima del exfiscal Jesús Figueroa Ortega?”. El mensaje concluye con la frase “Denúncialo” y remite al sitio denunciafigueroa.com, identificado en las propias bardas como parte de “Expediente Ciudadano”.

La campaña trasladó a espacios públicos un caso que durante los últimos meses ha tenido exposición a partir de denuncias y publicaciones periodísticas relacionadas con la actuación del exfiscal y con presuntos movimientos financieros atribuidos a él.

En mayo, se difundió una investigación sustentada en documentos bancarios y denuncias presentadas a nivel local y federal, en las que se señalaron presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y abuso de autoridad.

Parte de la información difundida en torno al caso provino de documentación entregada por un particular identificado como Alejandro Trejo. Entre los elementos señalados se encuentran operaciones bancarias entre Figueroa y un sobrino, las cuales fueron contrastadas con los ingresos reportados por el entonces fiscal en sus declaraciones patrimoniales.

Figueroa dejó la Fiscalía General del Estado en febrero de 2025, cuando realizó formalmente la entrega del mando de la institución a Manuel Alonso García.