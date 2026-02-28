Detienen en Morelos a presunto responsable de la desaparición de Kimberly Joselin

Jared Alejandro “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía de Morelos

Investigación — Siete días después de la desaparición de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly Joselin Ramos Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Morelos cumplimentó este sábado una orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N”, como probable responsable de la desaparición de la joven.

La institución refirió que el detenido fue ubicado y asegurado para que comparezca en las próximas horas por su presunta participación en la desaparición de Kimberly, a quien se vio por última vez el pasado 21 de febrero.

Investigación realizadas por la corporación el pasado 21 de febrero, fecha en la que fue reportada la desaparición de la joven, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recabó los indicios con los que se presume la participación de Jared Alejandro “N” en este caso.

Con base en las pesquisas, el agente del Ministerio Público especializado solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Desde que la Fiscalía Morelos tomó el caso y tuvo conocimiento de lo sucedido, la investigación ha sido rigurosa y se ha mantenido comunicación constante con familiares y personas cercanas a la joven universitaria.

Con el objetivo de ubicar lo más pronto posible a la joven para que regrese con su familia, el operativo de búsqueda se mantiene de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales que intervienen en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

