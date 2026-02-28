Rocha Moya respalda mandato de Claudia Sheinbaum en su visita a Sinaloa

Sheinbaum junto a Rocha Moya en su visita a Sinaloa

“Como una mujer de estado que resuelve los problemas de manera inteligente, a través de decisiones valientes”, definió el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a la Presidenta Claudia Sheinbaum tras agradecer su presencia en el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en la capital del estado.

“Es una mujer inteligente y ha aplicado la inteligencia, nos consta a todos, para resolver los problemas. Es una mujer valiente que da instrucciones para que se ataque la inseguridad”, expresó.

Como ejemplo de lo anterior, Rocha Moya destacó que Sheinbaum ha otorgado un respaldo “sin precedentes” a Sinaloa a través de la presencia de las fuerzas federales, lo cual ha permitido rebasar una gran cantidad de problemas, acciones en las que ha reiterado su total apoyo para la entidad.

“La Presidenta ha dicho, en los actos de ayer; ‘seguiremos atendiendo esa necesidad de los sinaloenses, no va a parar el apoyo’, no solo con el envío de efectivos para cuidar el orden, sino también nos ha ayudado con la implementación, tanto con patrullas, como con otra serie de elementos importantes. Por ese apoyo particular Presidenta, reciba un abrazo muy fuerte de los sinaloenses, de las sinaloenses”, comentó.

Por otra parte, el sinaloense se refirió al cariño especial que tiene la Presidenta por el estado, quien al ser consciente de la vocación agrícola estatal y del nivel de la producción de hortalizas para consumo nacional, está impulsando la tecnificación de los campos sinaloenses.

“La presidenta ha anunciado y no solo anunciado, ha echado a andar, a propósito de la producción de alimentos, una tecnificación del campo. Esa tecnificación no son menos de 11 mil millones de pesos que ya se empiezan a ver los canales revestidos y nos va a generar un ahorro de agua muy importante, pero en la parcela va a tecnificar para que seamos más productivos”, precisó.

Para cerrar su intervención, recordó que la operación de los programas sociales impulsados desde la federación, es una muestra palpable del liderazgo inteligente que está caracterizando su administración.