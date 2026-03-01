Presume Manolo Jiménez a Coahuila como referente nacional en calidad de vida

. Manolo Jiménez, a la derecha, con el alcalde de Saltillo Javier Diaz Gonzalez.

El gobernador Manolo Jiménez presumió a Coahuila, la entidad que gobierna, como referente nacional en calidad de vida gracias a los avances en seguridad, desarrollo económico y las condiciones en las que viven las familias.

Manolo Jiménez aseguró que el resultado de lo que hoy es Coahuila es gracias al trabajo realizado por las distintas administraciones, que aportaron acciones y estrategias positivas que hoy permiten que el estado destaque a nivel nacional.

Lo anterior, en entrevista con Crónica, realizada en el marco de su participación en la renovación del comité de la Asociación de Ciudades Capitales, celebrada en la Ciudad de México.

“Todos hemos ido haciendo cosas positivas, por eso hoy Coahuila es uno de los mejores estados México para vivir con nuestras familias, es uno de los estados más desarrollados, con mejor calidad de vida y el segundo estado más seguro de México”, afirmó.

En ese sentido, destacó que tres de las diez ciudades más seguras del país se ubican en territorio coahuilense.

El gobernador señaló que su Gobierno se distingue por “seguir blindando al estado”, por mantener una política de cercanía con la ciudadanía y consolidar lo que denominó una “fórmula mágica de trabajo en equipo”.

La fórmula mágica, detalló, involucra a la sociedad civil organizada, a la iniciativa privada, a las y los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno bajo un esquema de planeación estructurada.

“Cuando hay planeación bien hecha y trabajo coordinado, se pueden dar buenos resultados y cumplir”, sostuvo.

Prioridades para este 2026

Para este 2026 el gobernador dejó claro que la seguridad de Coahuila continuará siendo la prioridad número uno de su administración.

Como segundo punto enunció la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa emblemática para la economía de Monclova y la región Centro del estado, que se declaró en quiebra en noviembre del 2024 y cuya subasta (recientemente) se declaró desierta.

“El cierre de AHMSA fue un impacto negativo en la región y el estado, eran miles de trabajadores. Es importante que se pueda empujar, se encuentre una ruta ya para que se pueda reactivar esta empresa”.

Sobre este punto, aseguró que el gobierno estatal colabora “al cien por ciento” y realiza todas las gestiones posibles dentro de sus facultades para contribuir a una solución que permita estabilidad laboral y económica.

Y en tercer lugar mencionó que continuará trabajando en fortalecer la diversificación económica, atraer más y mejores empleos, e impulsar grandes obras de infraestructura en la entidad.

Durante su administración, iniciada en diciembre de 2023, el gobernador Manolo Jiménez ha enfocado su gestión en un modelo de seguridad ciudadana, inversión económica estratégica y programas sociales de proximidad.

Su gobierno destaca debido a que la entidad inició el 2026 con finanzas sanas y con el 90 por ciento de los compromisos de campaña ya cumplidos.