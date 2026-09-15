Oaxaca realizará Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Gobernabilidad y Cultura de Paz

Oaxaca será sede del Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Gobernabilidad y Cultura de Paz, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 2026, con la participación de representantes de diferentes estados del país, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad es convocada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGO), encabezada por Jesús Romero López, y tiene como objetivo generar un espacio para compartir experiencias y estrategias que ayuden a prevenir conflictos y fortalecer la convivencia entre las comunidades.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con la prevención y atención de conflictos, la mediación comunitaria, la participación ciudadana y la construcción de una cultura de paz.

La Secretaría de Gobierno señaló que este tipo de actividades buscan impulsar el intercambio de experiencias entre autoridades, especialistas y representantes de la sociedad, con el propósito de encontrar herramientas que permitan atender los conflictos de manera pacífica.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, destacó la importancia de contar con espacios en los que Oaxaca pueda compartir las acciones que se han realizado en la entidad y, al mismo tiempo, conocer las estrategias que han funcionado en otros estados.

De acuerdo con el funcionario, el intercambio de experiencias permitirá fortalecer las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de conflictos, así como mejorar las acciones que se realizan desde las instituciones.

Uno de los temas que Oaxaca presentará durante el encuentro serán los avances del Programa de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca, mediante el cual se han impulsado diferentes acciones enfocadas en la construcción de soluciones pacíficas.

La participación de Oaxaca permitirá mostrar los resultados de las estrategias que se han implementado para atender conflictos y promover una convivencia social basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

Además, el encuentro pretende reunir diferentes puntos de vista sobre la manera en que las instituciones pueden participar en la prevención de problemas sociales antes de que estos puedan convertirse en conflictos mayores.

La participación ciudadana será otro de los temas importantes durante las actividades, debido a que la construcción de paz también requiere la colaboración entre autoridades y comunidades.En este sentido, la mediación comunitaria será considerada como una herramienta para atender diferencias mediante el diálogo y evitar que los desacuerdos lleguen a situaciones de mayor confrontación.Las actividades del Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Gobernabilidad y Cultura de Paz se realizarán en el Salón “Tututepec”, ubicado en García Vigil número 306, en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

La Secretaría de Gobierno invitó a las personas interesadas en conocer más detalles sobre el encuentro a solicitar información a través del correo electrónico sego.culturapaz@oaxaca.gob.mx. También se encuentra disponible el teléfono (951) 501 50 00, extensión 13406, para recibir información relacionada con las actividades.

Asimismo, se puede consultar el sitio web aulasdepaz.org, donde se podrán conocer más detalles sobre el encuentro y las acciones relacionadas con la cultura de paz. Con este encuentro, Oaxaca busca posicionarse como un espacio para el intercambio de experiencias en materia de gobernabilidad y prevención de conflictos, además de fortalecer la colaboración entre autoridades, instituciones académicas y sociedad civil para impulsar soluciones basadas en el diálogo y la construcción de acuerdos.