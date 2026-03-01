Saltillo recibe Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 por programa de Manchas, el perrito detector de fugas de agua

Programa de “Manchas” fue reconocido a nivel nacional por parte de la Asociación de Ciudades Capitales de México

Saltillo recibió el reconocimiento a nivel nacional Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 otorgado por Asociación de Ciudades Capitales de México por el programa de “Manchas”, el perro detector de fugas ocultas de agua.

Gracias al trabajo del binomio canino de Manchas, se han detectado mil fugas que ya fueron reparadas y permitiron recuperar hasta 70 litros de agua por segundo. Cabe mencionar que solo existen 25 perros en el mundo entrenados bajo esta metodología.

Como parte de las actividades de la XVI Sesión Plenaria de la ACCM se realizó la segunda edición de esta entrega, en la que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, recibió el reconocimiento a nombre de las y los ciudadanos, así como de los equipos técnicos y operativos que todos los días trabajan para que la ciudad funcione mejor.

“En la capital de Coahuila tenemos claro que gobernar es garantizar servicios públicos suficientes y de calidad. Entre ellos, uno tan esencial como el agua; por eso, a través de Aguas de Saltillo, decidimos apostar por una solución innovadora y eficaz: la detección de fugas con el binomio canino Manchas”, dijo.

La entrega de este reconocimiento se lleva a cabo a través de la Asociación de Ciudades Capitales de México, en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Locales y Konrad Adenauer México.

En su calidad de presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció a los municipios que fueron distinguidos en la segunda edición del Distintivo a la Excelencia Municipal, un instrumento institucional para promover, visibilizar y fortalecer las buenas prácticas en los gobiernos locales, previamente analizadas por una Comisión de Evaluación.

“El municipalismo mexicano vive un momento de transformación y de madurez institucional, en el que nuestras ciudades están asumiendo su papel como motores del desarrollo y como el primer frente de respuesta a las necesidades de la gente”, dijo.

Distintivo a la Excelencia Municipal 2026

- Centro (Villahermosa): Re-Evolución Digital en Centro al Servicio de la Ciudadanía

- Chihuahua: Clínica Metabólica Municipal “Mi familia en Balance”

- Cuernavaca: Programa de Atención a la Discapacidad

- Guanajuato: Guanajuato AAA: Finanzas fuertes para el futuro

- Hermosillo: Creces en Salud

- Mexicali: Mexicali Me Reconoce

- Oaxaca de Juárez: Tequios Vecinales

- San Luis Potosí: Observatorio Turístico de San Luis Capital

- Saltillo: Detector de Fugas Ocultas de Agua “Manchas”¿

Reconocimiento Especial

- Durango: Hospital Municipal del Niño 460

- Morelia: Centro de Autismo

- Othón P. Blanco: Paseo Héroes

- Pachuca: COCULTURA

- Puebla: NODOS culturales

- Toluca: Toluca Se Pone Guapa