Secretario de Gobierno del Edomex se reunió con intengrantes del PT para impulsar la transformación en la entidad

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, se reunió con el Diputado Oscar González Yáñez, Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, con el objetivo de coordinar la transformación mexiquense con las diferentes fuerzas partidistas.

El secretario señaló que dialogaron sobre la transformación en la estidad que está realizando la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y coincidieron en continuar impulsando el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con bienestar para las y los mexiquenses.

Además, dialogó con la Diputada Anaí Esparza y los Diputados Issac Josué Hernández y Ernesto Santillán, quienes integran la bancada petista en el Congreso local con quienes mencionó está haciendo equipo.

Duarte Olivares ha establecido reuniones durante enero y febrero con diferentes actores políticos reflejando la suma de esfuerzos en el proyecto de transformación de la Gobernadora Delfina Gómez. Señaló que el PT coincide y respalda el liderazgo y proyecto de la mandataria estatal.