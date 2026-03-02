Anuncian proyecto de desarrollo turístico e inmobiliario Verona Resort en Mazatlán

Anuncio del proyecto Verona Resort en Mazatlán

La secretaria de Turismo Sinaloa (Sectur), Mireya Sosa Osuna, informó que con una inversión de 5 mil millones de pesos en su primera etapa, se construirá en Mazatlán el proyecto integral de desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel, Verona Resort.

Durante la conferencia Semanera, Sosa Osuna, subrayó que con este tipo de proyectos el estado se posiciona como un destino que atrae inversiones turísticas e inmobiliarias de gran nivel.

“Verona Resort es un proyecto integral de desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel diseñado bajo un esquema de 13 proyectos multiusos que integran hotelería, residencial, área cultural, comercial, centro de convenciones y componente educativo, con laboratorios para la conservación y el estudio de especies, así como también una escuela en donde se puedan tomar clases de Turismo, universidad, y a la par estar haciendo prácticas en los mismos hoteles que van a estar ahí”, declaró la titular de la dependencia.

En la primera etapa estarán contemplados un hotel familiar, de 300 llaves, además de un hotel de lujo wellness de 200 llaves, enfocado en bienestar y turismo premium, una zona residencial compuesta por cuatro torres con 25 departamentos cada una en total 100 unidades y un beach club exclusivo frente al mar para huéspedes y residentes. El complejo completo incluirá hoteles adicionales, además de un campo de golf.

Sosa Osuna afirmó que con la llegada de Verona Resort a Mazatlán es el resultado de las gestiones llevadas a cabo durante la participación de Sinaloa en la Feria de Turismo FITUR realizada en España en el mes de febrero, a donde se acudió con el objetivo de trabajar en temas de atracción de inversión turística.

De igual manera, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, indicó que se les pidió a los inversionistas la donación de un terreno de 6 hectáreas para construir un complejo de la Guardia Nacional en el puerto de Mazatlán.

