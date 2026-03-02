Capturan a extorsionador de productores de aguacate y limón en Michoacán

"Gerardo N"

Diversos elementos de seguridad detuvieron a Gerardo “N”, identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Como resultado de los trabajos trabajos de inteligencia e investigación de campo, los efectivos identificaron a Gerardo “N” como responsable de coordinar actividades de extorsión a productores de aguacate y limón, además de secuestros y homicidios. Asimismo, se le relaciona con la célula delictiva responsable del atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Por ello, se desplegó un dispositivo de seguridad interinstitucional donde dicho sujeto fue detenido, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde definirán su situación legal e integrarán la carpeta de investigación del caso.

La Crónica de Hoy 2026