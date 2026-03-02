Colapsan gradas en foto de graduación en la Universidad Veracruzana

Colapso de gradas deja 18 lesionados en toma de fotografía UV Xalapa

La fotografía de graduación de universaitarios en Veracruz se tornó en pesadilla cuando las radas colapsaron. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana Región Xalapa, cuando cerca de 400 alumnos eran acomodados para la toma de fotografía de la generación 2022 -2026, sobre una estructura improvisada de tablas y cables, montada por el estudio fotográfico Ports. Este incidente dejó 18 lesionados, de los cuales 16 fueron traslados a los hospitales.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como cuerpos de emergencia como SUREM, Grupo Panteras, y personal de Protección Civil, quienes atendieron a los estudiantes en el sitio.

Dos alumnos no requirieron traslado, pero los 16 restantes fueron llevados a la Policlínica Xalapa, sobre la avenida Lázaro Cárdenas donde recibieron atención especializada.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, confirmó la cifra de lesionados y aseguró que el seguimiento médico es prioridad. Sobre posibles sanciones sobre al estudio fotográfico responsable del montaje, evitó adelantar cualquier postura.

Mientras tanto, la institución informó que se investigarán las causas del colapso de la grada para deslindar responsabilidades y también se dará seguimiento al incidente.

