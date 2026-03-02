Con el programa “Ponte al Corriente”, se han regularizado más de 60 mil vehículos: Rubén Rocha Moya

Programa "Ponte al Corriente"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este lunes la ampliación en la recaudación local que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita a todos los estados a nivel nacional y el programa “Ponte al corriente”, se han logrado regularizar más de 60 mil vehículos, cuyos dueños mantenían adeudos desde hace 4 o 5 años.

“El llamado es, hagan el esfuerzo porque el estado aumente el monto, el volumen de contribuyentes, entonces ¿cuáles hemos hecho? Dos. Una que hicimos ya, que está ahí y que se mantiene, es el programa que se llama Ponte al Corriente”, explicó el mandatario estatal.

Asimismo, Rocha Moya indicó que a partir del próximo 17 de marzo dará inicio el programa de licencias permanentes, lo cual contribuirá a la recaudación y otorgará un beneficio para los automovilistas y motociclistas particulares.

Al respecto, el director del Servicio Tributario de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, reveló que se esperan buenos resultados con este programa, en virtud de la alta cantidad de ciudadanos que realizan este trámite cada año.

“El padrón es muy grande, es de alrededor de un millón y medio de licencias que tenemos en el estado, actualmente traemos un número de entre 300 a 350 mil renovaciones anuales y un aproximado de 70 mil nuevas licencias”, aseguró Rocha Moya.

Por último, el gobernador estatal mencionó que aún no se tiene precisión de cuánto tiempo se mantendrá en vigencia este programa, ya que se está analizando y se dará a conocer posteriormente.

