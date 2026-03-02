Desmantelan dos laboratorios clandestinos en Durango

Laboratorios clandestinos en Durango

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informó que en días anteriores, el personal naval localizó y neutralizó dos laboratorios clandestinos, dedicados a la producción de presunta droga, en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango.

En el primer laboratorio, se localizaron aproximadamente 1,000 litros de ácido clorhídrico, que se encontraba en cinco tambos; 100 litros de gasolina, localizados en dos bidones; 2,200 litros de cloro, hallados en once tambos; 200 litros de tolueno, ubicados en un tambo; 600 litros de solvente situados en tres tambos; 600 litros de alcohol bencílico, encontrados en tres tambos; 1,900 kilogramos de carbón; 1,000 kilogramos de sosa caustica y una caja de 1,000 kilogramos de cianuro.

Además, cuatro reactores, dos molinos de aluminio, 23 tanques de gas LP de 30 litros, un colador, cuatro cuadritanques de 1,200 litros y tres tinas de 600 litros.

En el segundo laboratorio, las autoridades localizaron aproximadamente 200 kilogramos de producto terminado con características similares a la droga conocida como cristal. Asimismo, fueron hallados 300 litros de ácido fórmico, 1,750 litros de precursor P2P, 300 litros de alcohol, 20 litros de gasolina, 60 kilogramos de cianuro.

Del mismo modo, fue localizado un reactor, un destilador, dos condensadores, cuatro cilindros de gas de 30 kilogramos, tres cilindros de 50 kilogramos. Lo anterior, fue inhabilitado en su totalidad, a fin de evitar la reutilización en la producción de droga.

Los elementos de seguridad afirmaron que estas acciones representan un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde aproximadamente a 21, 404, 917 pesos; evitando así que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles y contribuirán a la seguridad de las familias mexicanas.

