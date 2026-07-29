Esthela Damián se reúne con líderes sociales, empresarios y transportistas en Chilpancingo, Guerrero

Esthela Damián

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal Estela Damián Peralta, realizó una gira de trabajo este miércoles en Chilpancingo, Guerrero, el la que sostuvo reuniones con líderes sociales , empresarios y transportistas, además de encabezar una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional.

Según el comunicado , la jornada comenzó con un encuentro con líderes sociales y fundadores de Morena en los municipios de Chilpancingo y Eduardo Neri, quienes expresaron su respaldo a la exfuncionaria.

Posteriormente Damián Peralta se reunió con empresarios de la región para dialogar sobre desarrollo económico y, más tarde, sostuvo un encuentro con integrantes de la Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Las actividades concluyeron con una asamblea informativa en la capital guerrerense, donde los organizadores reportaron una asistencia superior a 2 mil personas.

Durante el evento, Esthela Damián afirmó que es necesario construir acuerdos entre los distintos sectores sociales y económicos para impulsar el desarrollo del estado.

Asimismo, señaló que la colaboración entre ciudadanía, empresarios y organizaciones sociales será un elemento central de su propuesta denominada “Guerrero del Futuro” y aseguró que continuará trabajando en la construcción de un proyecto de unidad para la entidad.

Estas actividades se realizan en el contexto del proceso de definición de la coordinación de la Cuarta Transformación en Guerrero.