Cruz Pérez Cuéllar destaca trayectoria y presenta propuesta para transformar Chihuahua

Con casi cuatro décadas de trayectoria en la vida pública, Cruz Pérez Cuéllar busca convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua con un proyecto enfocado en replicar a nivel estatal el modelo de gobierno que, asegura, dio resultados durante su gestión como presidente municipal de Ciudad Juárez.

El político juarense solicitó licencia a la alcaldía de Ciudad Juárez para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de 2027, donde aspira a encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua.

Pérez Cuéllar inició su carrera política hace cerca de 40 años y ha ocupado diversos cargos de representación popular. Durante los últimos años encabezó el gobierno municipal de Ciudad Juárez, donde impulsó proyectos de infraestructura, mejoramiento urbano y seguridad pública, experiencia que ahora plantea extender al resto del estado.

Al presentar sus aspiraciones, el alcalde con licencia afirmó que su proyecto tiene como prioridad atender las necesidades de todas las regiones de Chihuahua mediante un gobierno cercano a la ciudadanía y con presencia permanente en el territorio.

Entre los principales ejes de su propuesta destaca el fortalecimiento de la seguridad pública. Pérez Cuéllar ha señalado que busca replicar el esquema implementado en Ciudad Juárez mediante una mayor coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las policías y el uso de tecnología para combatir la delincuencia.

Otro de los temas centrales de su proyecto es reducir el rezago histórico que enfrentan distintas regiones del estado, principalmente en materia de infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico. El morenista sostiene que Chihuahua requiere una estrategia que permita llevar inversiones y obras a municipios que durante años han permanecido rezagados.

Asimismo, ha manifestado que recorrerá todas las regiones del estado para escuchar directamente las necesidades de la población y construir propuestas a partir de las demandas ciudadanas, privilegiando el contacto con la gente durante el proceso interno de Morena.

En diversas entrevistas, Pérez Cuéllar ha reiterado que su proyecto político está ligado exclusivamente a Morena y descartó buscar la candidatura por otro partido en caso de no resultar favorecido en la encuesta interna.

“Mi plan de la A a la Z es Morena”, expresó al afirmar que respetará los resultados del proceso de selección y mantendrá la unidad con los partidos aliados del movimiento.

El aspirante también ha señalado que uno de sus objetivos es consolidar la transformación en Chihuahua mediante un gobierno queEida impulse el desarrollo económico, fortalezca la seguridad y atienda las principales necesidades sociales del estado.

Actualmente, Cruz Pérez Cuéllar participa en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, cargo que servirá como antesala de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027.