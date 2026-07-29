Andrés Mijes señala que cuando un gobierno improvisa, desperdicia el dinero de la gente

Andrés Mijes

En entrevista, Andrés Mijes, recordó que como parte de su paso como Director de Concursos de Obra Pública de Zacatecas, está enterado de lo que sucede en esta materia en la entidad, por lo que conoce los retos presupuestales que enfrentan para obras básicas como el metro.

Expusó que únicamente para esta obra se necesitan 16 mil millones de pesos; para terminar la carretera Interserrana, obra que considera que será dejado atrás por la administración actual, faltan 30 mil millones de pesos.

Detalló que existen deudas con los proveedores contratistas del gobierno del estado por 10 mil millones, destacó que en infraestructura de agua y drenaje hace falta eficientar muchos procesos, estas faltas la atribuye a fugas de dinero por parte de la administración actual, así que expresó que Zacatecas merece capacidad, honestidad y resultados en su próxima administración.