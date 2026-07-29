Javier Lamarque destaca respaldo ciudadano durante recorridos por Sonora

Javier Lamarque

Después de recorrer municipios del norte, centro y sur de Sonora, Javier Lamarque Cano aseguró que el contacto con la ciudadanía le ha permitido constatar el respaldo de quienes, dijo, buscan dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante una rueda de prensa en Cajeme, el aspirante a coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación señaló que en los últimos días ha mantenido una agenda enfocada en el diálogo, la cercanía y la organización con familias, militantes y simpatizantes del movimiento.

Como parte de estos recorridos visitó Agua Prieta, Cananea, Nogales, Ímuris, Magdalena, Santa Ana, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Etchojoa, Bácum, San Ignacio Río Muerto y Cajeme.

“Hemos obtenido una respuesta muy favorable durante nuestros recorridos por municipios del norte, centro y sur de Sonora. Ha sido una respuesta extraordinaria y, sobre todo, la gente manifiesta su deseo de continuar con la Cuarta Transformación”, expresó.

Respaldo

la senadora Guadalupe Chavira destacó la trayectoria de Javier Lamarque y lo describió como un liderazgo honesto, congruente y comprometido con los principios de la Transformación.

Señaló que su experiencia, visión y autoridad moral representan una fortaleza para consolidar el bienestar y el desarrollo compartido en Sonora.

“Sonora necesita honestidad, principios, fuerza, convicción y congruencia, y con Javier Lamarque lo tiene. Ha demostrado que sabe gobernar, que tiene visión y compromiso; es un compañero con autoridad moral y con una historia de lucha que nos une. Por eso estamos aquí acompañándolo, porque con él la Transformación puede llegar más lejos”, afirmó.

Mujeres y sector ganadero

Como parte de su agenda, Javier Lamarque sostuvo una reunión con liderazgos sociales y comunitarios del sur de Sonora, donde compartió reflexiones sobre la importancia de preservar la unidad, actuar con congruencia y mantener al pueblo en el centro de la transformación.

En Cajeme también se reunió con mujeres para escuchar sus experiencias, propuestas y perspectivas sobre la participación social, la igualdad sustantiva y la construcción comunitaria desde el territorio.

Durante la conferencia, el tres veces alcalde de Cajeme respaldó la iniciativa de ley impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar y fortalecer las sanciones contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, al considerar que contribuirá a fortalecer la protección de sus derechos en todo el país.

Asimismo, informó sobre la próxima reanudación de la exportación de ganado hacia Estados Unidos, resultado de las gestiones diplomáticas realizadas por el Gobierno de México, lo que calificó como una noticia positiva para las y los productores ganaderos de Sonora.

En estas actividades también recibió el respaldo de la senadora Guadalupe Chavira, quien reconoció su trayectoria, cercanía con la gente y compromiso permanente con los principios del movimiento.