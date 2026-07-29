Aseguran 200 kilos de metanfetamina ocultos en carretes industriales en Sonora; hay un detenido

Aseguran 200 Kg de metanfetamina ocultos en carretes industriales en Sonora

Elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron 200 kilogramos de metanfetamina que se encontraban ocultos al interior de carretes industriales que se transportaban en un vehículo de paquetería en el municipio de Caborca, Sonora.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Policía Estatal de Sonora, como parte de las acciones de inspección y vigilancia en carreteras para combatir el tráfico de drogas.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Policía Estatal de Sonora, como parte de las acciones de inspección y vigilancia en carreteras para combatir el tráfico de drogas.

Aseguran 200 Kg de metanfetamina ocultos en carretes industriales en Sonora

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la carretera Internacional México 2, donde los agentes interceptaron un camión de una empresa de paquetería para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión del área de carga detectaron irregularidades en varios carretes de madera que aparentemente transportaban mangueras. Al inspeccionar su interior localizaron 200 kilogramos de metanfetamina ocultos, por lo que procedieron al aseguramiento de la droga.

El conductor fue detenido y, junto con el vehículo y el narcótico asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Las autoridades estimaron que el cargamento representa una afectación económica superior a los 50 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de impedir que miles de dosis de metanfetamina lleguen al mercado ilegal.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las labores de inteligencia, vigilancia e investigación con el objetivo de frenar el trasiego de drogas y desarticular las operaciones de los grupos delictivos.