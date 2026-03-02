En Guanajuato impulsan programa “CercanIA”

CercanIA (Web Imagen)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, resaltó la estrategia integral que posicionará a la entidad como referente nacional en la implementación ética de la Inteligencia Artificial (IA), así como en la capacitación de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y servidores públicos.

“La tecnología es la base, pero la persona va en el centro. Si no es accesible para todas y todos, entonces todavía le falta”, indicó la mandataria estatal.

Denisse García explicó que la estrategia “CercanIA” está impulsada por el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad Guanajuato (IDEA), para el uso responsable de la inteligencia artificial. A su vez, el director general de la dependencia, Juan Antonio Reus Montaño, expresó que el objetivo es que la tecnología genere valor con base en principios éticos y compartidos por la sociedad.

“Antes de pensar en cómo aprovechar la tecnología, debemos asegurarnos de respetar valores compartidos como sociedad, para que en el largo plazo nos siga yendo bien a todas y todos”, enfatizó Reus Montaño.

Asimismo, el titular de IDEA subrayó que Guanajuato es el primer estado del país en implementar la hoja de ruta de la UNESCO sobre ética en inteligencia artificial, siendo además uno de los cuatro gobiernos subnacionales reconocidos a nivel mundial por este esfuerzo.

Ambos funcionarios reportaron que más de 11 mil servidores públicos han sido capacitados en inteligencia artificial. Además, mediante la alianza con Microsoft, se proyecta beneficiar a 100 mil personas, de las cuales más de 20 mil ya han accedido a capacitación especializada.

La Crónica de Hoy 2026