Siembran 2 mil nuevos árboles en el Bosque urbano y Parque Ecológico en Puebla

Dos mil nuevos árboles en Puebla

El gobierno de Puebla informó que se plantaron 2 mil 200 de árboles a fin de fortalecer el bosque urbano en el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Parque Ecológico, corresponden a especies de entre 3 y 4 años de edad, lo que convierte este proyecto ambiental más importante en dos décadas.

Por su parte, la ingeniera ambiental Gema García Sánchez, explicó que un árbol capta 18 kilogramos al año de dióxido de carbono (CO₂). Por lo tanto, estos 10 mil árboles del bosque urbano captarán 73 toneladas de CO₂ anuales y, debido a su crecimiento, al cuarto año serán 464 toneladas y 1 mil 300 toneladas en diez años.

García Sánchez mencionó que los árboles alcanzan hasta 4 metros de altura y tienen una probabilidad de subsistencia de 95 por ciento, por ello, entre los beneficios que generarán destaca la filtración de agua, la reducción de temperatura en hasta 3 grados y la creación de sitios que albergan fauna.

La especialista hizo hincapié en que los árboles de las especies fresno, pino y acacias en el CIS y frutales en el Parque Ecológico se realizaron conforme a normas ambientales y toman como base la paleta vegetal de la entidad.

