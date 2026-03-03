Inicia exposición de piel y calzado SAPICA 94 en Guanajuato

SAPICA 94 en Guanajuato

En el marco de las celebraciones por los 100 años de la industria del calzado organizada en Guanajuato, la gobernadora , Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración de la edición 94 del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA).

Declaró que esta edición representa el orgullo y la celebración de una historia colectiva que comenzó en 1926 con la fundación de la Unión Social de Zapateros de León, hoy conocida como la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

“Detrás de cada par de zapatos hay historias de esfuerzo, familias que han salido adelante y generaciones que han construido identidad económica y social para León y Guanajuato” destacó.

Guanajuato se ha consolidado como uno de los estados con mayor enfoque a la industria de la peletería, y el gobierno tiene el objetivo de demostrar que el crecimiento económico se construye desde el territorio, escuchando a quienes producen y generan empleo todos los días.

Esta exposición permanecerá hasta el 5 de marzo en Poliforum León y reúne a más de 380 empresas expositoras y más de 2 mil marcas, con una asistencia estimada superior a 14 mil visitantes especializados.

Además cuenta con la participación de compradores provenientes de 17 países y una derrama económica estimada superior a 43 millones de pesos.

Para el gobierno el sector del cuero-calzado es de suma importancia pues genera más de 108 mil empleos lo que posiciona a León como el principal productor de calzado en México.

Durante la ceremonia también se entregó el reconocimiento “Forjadores de Nuestra Industria 2026” a 17 mujeres y hombres con trayectorias de entre 30 y 48 años en el sector, pilares de esta historia productiva.

“SAPICA no solo se camina, se siente en el alma de quienes hacemos de esta industria una forma de vivir. Aquí diseñamos, aquí fabricamos, aquí creemos, pero también creamos”, expresó la Presidenta de SAPICA, Daniela Reyes de Luna.

El presidente de la CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, hizo un llamado a fortalecer el marco legal para combatir prácticas desleales en el comercio internacional y consolidar una industria más competitiva, respaldada por la estrategia sectorial “Guanajuato, Pisando Firme”.

“SAPICA no es solo una feria, es una expresión viva del talento, la identidad y la fuerza productiva de México. Es donde decidimos cómo queremos construir los próximos 100 años”, puntualizó.

La gobernadora cerro esta ceremonia de inauguración con un mensaje para todas las personas que participan en esta exposición.

“Que cada apretón de manos en SAPICA sea un pacto de confianza, que cada pedido cerrado sea una promesa de calidad. Sigamos demostrando por qué León es la capital mundial de la piel y el calzado”.