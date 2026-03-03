Protestan estudiantes de la UAEM tras localización sin vida de Kimberly

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) protagonizaron una marcha y manifestación en Cuernavaca, Morelos, luego de que fuera encontrada sin vida el cuerpo de la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de 18 años que estuvo desaparecida desde el pasado 20 de febrero.

La movilización reunió a miles de universitarios, en su mayoría vestidos de blanco y portando rosas del mismo color, quienes caminaron por las calles de la capital morelense para exigir a las autoridades claridad sobre las circunstancias del hallazgo y justicia por la muerte de su compañera. La protesta también fue un reclamo por mayores condiciones de seguridad dentro y fuera del campus universitario.

De acuerdo a reportes oficiales, después de casi tres semanas de búsqueda y tras varias marchas previas dentro y fuera del plantel, las autoridades localizaron el lunes un cadáver en una zona boscosa cerca del Campus Chamilpa, donde se le vio por última vez a Kimberly antes de desaparecer. La Fiscalía General del Estado de Morelos ha iniciado diligencias para confirmar si efectivamente se trata de la estudiante y determinar la causa y circunstancias del fallecimiento.

En días recientes, los estudiantes habían intensificado sus protestas por la falta de respuestas claras sobre la búsqueda de Kimberly. Desde el cierre de accesos al campus hasta marchas que exigían avances y mayor compromiso de las autoridades estatales y universitarias, la comunidad académica ha mostrado indignación y dolor ante la desaparición de la joven.

Además de las marchas, estudiantes también tomaron instalaciones de la rectoría de la UAEM para presionar por mayor información, después de que consideraron insuficientes las respuestas recibidas durante los diálogos con autoridades universitarias.

Previo al hallazgo del cuerpo, la Fiscalía había informado sobre la detención de un hombre identificado como Jared Alejandro “N” por su probable participación en la desaparición de la estudiante, tras encontrar indicios que vinculaban al detenido con el caso. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer todos los hechos.

La protesta estudiantil se da en medio de una fuerte indignación por parte de la comunidad universitaria y sociedad morelense, que demanda justicia y acciones concretas para garantizar la seguridad de las mujeres dentro de los espacios educativos. Las autoridades han señalado que se dará seguimiento al caso con transparencia, al mismo tiempo que respetan el derecho a la protesta pacífica.Este episodio ha generado un llamado amplio a reforzar los protocolos de atención y seguridad en los planteles educativos, y ha puesto de relieve la exigencia social por respuestas claras ante casos de desaparición y violencia contra las mujeres.