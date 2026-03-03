Senador Gino Segura honra a artesanas, artesanos y productores de Quintana Roo

El senador por Quintana Roo, Eugenio Segura, al inaugurar la exposición “Raíces que Emprenden”

“Raíces que Emprenden” — El senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, inauguró en el Senado de la República la exposición “Raíces que Emprenden”, un espacio dedicado a reconocer el trabajo de artesanas, artesanos y productores del estado. En su calidad de presidente de la Comisión de Turismo, anunció además que presentará una iniciativa de reforma en materia de turismo comunitario.

Durante el acto inaugural, el legislador destacó que la muestra busca proyectar a nivel nacional el rostro cultural y productivo de Quintana Roo, más allá de su vocación turística tradicional.

“Hoy venimos a mostrarle a todo México un rostro completo de Quintana Roo. Es un estado joven, pero con una historia profundamente antigua, con raíces que vienen de siglos y que siguen vivas todos los días. El estado nació formalmente en 1974, pero su identidad viene desde hace 1,500 años con los mayas,”.expresó.

Subrayó que Quintana Roo representa cultura, memoria, comunidad, trabajo y tradición, así como una herencia maya que continúa presente en la vida cotidiana de sus comunidades.

La exposición reúne textiles, bordados, artesanías y productos elaborados por manos quintanarroenses, piezas que —señaló— reflejan identidad, talento y el valor del trabajo comunitario. “Nuestros textiles cuentan historias; no son solamente prendas, son una forma de decir quiénes somos. También somos tierra de sabores y de cocina con historia, de maíces nativos, miel y cacao que representan nuestras raíces”, afirmó.

Gino Segura enfatizó que emprender desde la comunidad implica disciplina, constancia y valentía, y sostuvo que cuando el emprendimiento nace de las raíces culturales su valor es aún mayor.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno estatal al impulso del emprendimiento social y comunitario, mediante programas orientados a fortalecer la economía social y solidaria en la entidad.

El senador reiteró que Quintana Roo es reconocido internacionalmente cuando se habla de su mar, sus playas, en los hoteles, en el turismo. Pero no es solo un destino turístico. Quintana Roo también es cultura, memoria, comunidad, trabajo, tradición y una herencia maya que sigue latiendo con fuerza en nuestra vida cotidiana.

“Emprender no es fácil, pero tienen un Estado que los apoya. Requiere disciplina, constancia, valentía y muchísimo esfuerzo. Y cuando además se emprende desde las raíces, desde la comunidad y desde la identidad, ese mérito es todavía mayor y nos llena de orgullo,” dijo Gino Segura.

Finalmente, señaló que la iniciativa en materia de turismo comunitario buscará fortalecer el desarrollo local, garantizar que los beneficios del turismo lleguen directamente a las comunidades y preservar el patrimonio cultural que da identidad al estado.

La CRónica de Hoy 2026