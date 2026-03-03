Sinaloa participará en subasta de garbanzo en Argelia; primeros resultados de la Expo Gulfood Dubai 2026

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel

Con la participación de la comitiva comercial de productores y comercializadores sinaloenses a la Expo Gulfood de Dubai, ya el Gobierno del Estado ha entablado contacto con el país de Argelia, para participar en la subasta de 20 mil toneladas de garbanzo, así lo anunció el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.

En conferencia de prensa y acompañado de productores que asistieron a la pasada feria mundial de alimentos, manifestó que se está en espera de más acuerdos comerciales, derivado de las pláticas que se sostuvieron durante la comitiva comercial, “pero ya ahorita tenemos contacto con la embajada de Argelia”.

“Argelia cambió su política comercial el año pasado y ahora hace compras consolidadas por país, entonces el estado de Sinaloa, en coordinación con los productores estamos enviando ya un oficio a la embajada de Argelia, en donde estamos ofertando para la compra de 20 mil toneladas de la producción que tenemos”, destacó.

Acompañado también del Subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza y del secretario técnico de la SAyG, Eduardo López Burgos, Bello Esquivel adelantó que en Sinaloa se espera una cosecha de 70 mil toneladas de garbanzo, de calidad premium y de exportación, que ha tenido una excelente aceptación en el mercado de medio oriente y con un precio de mil dólares por tonelada, aunque la paridad cambiaria del dólar afecta en estos momentos un poco.

Detalló que a diferencia de países como la India que produce entre 9 y 10 millones de toneladas del grano, Sinaloa produjo el año pasado 180 toneladas y ahora alrededor de 70 mil toneladas, pero con la diferencia de que es un grano de gran calibre aceptado en el mercado de Medio Oriente por su excelente calidad y que en esta ocasión ya el primer contacto es con el país de Argelia.

Bello Esquivel indicó que en esta ocasión se sostuvieron pláticas con 408 empresas entre comercializadores y brokers de 31 países del mundo, superando por más de 100 empresas lo alcanzado el año pasado y duplicando el número de países en cuanto a alcance, experiencia que los mismos productores y comercializadores que asistieron pudieron vivir y conocer de manera directa el comportamiento de los mercados internacionales, situación que durante la conferencia de prensa pudieron exponer.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los productores que asistieron a la Expo Gulfood Emilio González Gastélum, Gumaro López Cuadras, Ulises Gaxiola, Alejandro Pantoja y el director de Comercialización de la SayG Yeriko Belkish.