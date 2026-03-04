Fiscalia de Morelos entrega cuerpo de Kimberly Joselin

Ficha de búsqueda de Kimberly Joselin

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el cuerpo de La Fiscalía General del Estado de Morelos, la estudiante desaparecida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue entregado a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.

La institución expresó su respeto y solidaridad con la familia, reiterando el compromiso de continuar la investigación con perspectiva de género y absoluto respeto a la dignidad de la víctima.

Además, se anunció que el próximo viernes 6 de marzo se dará a conocer a la ciudadanía los resultados de la audiencia judicial relacionada con el caso de Kimberly Joselin de 18 años, quien fue localizada sin vida el pasado 2 de marzo en una zona boscosa al norte de Cuernavaca, en las inmediaciones del campus Chamilpa.