Tamaulipas moderniza la infraestructura del Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías

Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías

Con el firme objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la infraestructura destinada a la educación ambiental, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) avanza en la primera etapa de mantenimiento y reestructuración del Centro Interpretativo Ecológico (CIE) de Gómez Farías.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que la meta es construir instalaciones más seguras, modernas y funcionales para las familias tamaulipecas, estudiantes, investigadores y visitantes que acuden a conocer la riqueza natural de la Reserva de la Biósfera El Cielo.

Destaco que la Comisión de Parques y Biodiversidad continúa desarrollando proyectos que promueven el conocimiento y la conservación de la biodiversidad tamaulipeca, acercando a la ciudadanía a espacios donde puedan aprender sobre los ecosistemas del estado y la importancia de protegerlos.

Los trabajos incluyen la rehabilitación de senderos y puentes, renovación de pasamanos, modernización del sistema de iluminación exterior y el mejoramiento de espacios destinados a la investigación científica, la educación ambiental y la convivencia familiar, mejorando la experiencia de quienes visitan este espacio.

Isaac Rodríguez Hernández, director del Centro Interpretativo Ecológico señaló que esta primera etapa representa un paso importante para consolidar al CIE como un espacio de referencia en materia de conservación, investigación y turismo de naturaleza.

El gobierno de Tamaulipas busca mejorar y promover el patrimonio natural de la entidad, fortaleciendo la educación ambiental y consolidando al Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías como uno de los principales destinos de ecoturismo y aprendizaje en el noreste del país.