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Los detenidos forman parte de un grupo delictivo que operaba en el Istmo de Tehuantepec

Autoridades capturan y desarticulan grupo dedicado al cobro de piso en Oaxaca

Por Fátima Chávez
Desarticulan grupo dedicado al cobro de piso en Oaxaca

Cinco personas fueron detenidas tras presuntamente haber privado de la libertad a dos hombres en el estado de Oaxaca. Los detenidos forman parte de un grupo delictivo vinculado a secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec, el cual fue desarticulado por las autoridades.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los detenidos —cuatro hombres y una mujer— fueron identificados con las iniciales E. G. O., A. R. M., S. D. M. G., F. J. Z. G. y L. U. J. D.

La carpeta de investigación abierta tras el reporte recibido por la desaparición de las dos víctimas indica que ambos se encontraban a bordo de un mototaxi sobre la carretera Laollaga-Chihuatán, a la altura de Santiago Laollaga, cuando fueron interceptados por los cinco detenidos el pasado 19 de junio.

Las víctimas fueron subidas por la fuerza a una camioneta para ser llevadas a una casa de seguridad ubicada en la ciudad de Ixtepec.

Los delincuentes solicitaron a familiares de las victimas un cobro para su liberación, así como un pago periódico conocido como “derecho de piso”, es decir un pago cobro que se solicita ilícitamente a comerciantes para permitirles desempeñar sus actividades. No hay información clara sobre la cantidad pedida.

“Gracias a los trabajos de inteligencia y al inmediato despliegue interinstitucional en campo, se logró ubicar a los probables responsables de su captura, logrando desarticular a esta célula delictiva”, se lee en el boletín de prensa.

Las víctimas fueron localizadas con vida y se encuentran recibiendo valoración médica y psicológica.

En el operativo participó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía Estatal.

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