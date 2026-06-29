Autoridades capturan y desarticulan grupo dedicado al cobro de piso en Oaxaca

Desarticulan grupo dedicado al cobro de piso en Oaxaca

Cinco personas fueron detenidas tras presuntamente haber privado de la libertad a dos hombres en el estado de Oaxaca. Los detenidos forman parte de un grupo delictivo vinculado a secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec, el cual fue desarticulado por las autoridades.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los detenidos —cuatro hombres y una mujer— fueron identificados con las iniciales E. G. O., A. R. M., S. D. M. G., F. J. Z. G. y L. U. J. D.

La carpeta de investigación abierta tras el reporte recibido por la desaparición de las dos víctimas indica que ambos se encontraban a bordo de un mototaxi sobre la carretera Laollaga-Chihuatán, a la altura de Santiago Laollaga, cuando fueron interceptados por los cinco detenidos el pasado 19 de junio.

Las víctimas fueron subidas por la fuerza a una camioneta para ser llevadas a una casa de seguridad ubicada en la ciudad de Ixtepec.

Los delincuentes solicitaron a familiares de las victimas un cobro para su liberación, así como un pago periódico conocido como “derecho de piso”, es decir un pago cobro que se solicita ilícitamente a comerciantes para permitirles desempeñar sus actividades. No hay información clara sobre la cantidad pedida.

“Gracias a los trabajos de inteligencia y al inmediato despliegue interinstitucional en campo, se logró ubicar a los probables responsables de su captura, logrando desarticular a esta célula delictiva”, se lee en el boletín de prensa.

Las víctimas fueron localizadas con vida y se encuentran recibiendo valoración médica y psicológica.

En el operativo participó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía Estatal.