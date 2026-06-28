Tromba provoca inundaciones en Puebla y deja un muerto, caída de arboles y decenas de autos varados

Inundaciones en Puebla

Una fuerte tormenta registrada la tarde y noche de este domingo en Puebla dejó un saldo preliminar de una persona fallecida, otra lesionada, inundaciones en varios puntos de la ciudad, viviendas afectadas y decenas de vehículos atrapados por el agua, además de importantes complicaciones para la circulación.

La emergencia más grave ocurrió en la colonia La Paz, al inicio de la Recta a Cholula, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre dos automóviles debido a los fuertes vientos y la lluvia. El accidente dejó una persona sin vida y otra lesionada, por lo que elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos del Estado y personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron para realizar las labores de rescate y atención.

Las precipitaciones comenzaron con gran intensidad y en pocos minutos provocaron acumulaciones de agua en distintos sectores de la capital, uno de los puntos más afectados fue el bulevar 5 de Mayo, entre la 2 Oriente y la 18 Oriente, donde la vialidad quedó completamente inundada y convertida en un río, dejando al menos 20 vehículos varados y alrededor de 10 prácticamente flotando. El cruce con la avenida Juan de Palafox y Mendoza, en pleno Centro Histórico, también presentó severas afectaciones.

En el sur de la ciudad, habitantes de Mayorazgo reportaron el colapso del drenaje sobre la Avenida Nacional, situación que provocó el ingreso de agua a viviendas, automóviles flotando y calles completamente cubiertas. En la colonia Maravillas, junto al Estadio Cuauhtémoc, vecinos también informaron que el agua entró a sus casas y ocasionó daños materiales.

Otro de los puntos que generó preocupación fue el vaso regulador de Puente Negro, que alcanzó el 100 por ciento de su capacidad en menos de una hora de lluvia. Debido a esta situación se desbordó y fue cerrada la circulación con dirección a la CAPU. Personal de Protección Civil de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente acudió a las colonias Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc y Naciones Unidas para notificar a los habitantes sobre el riesgo ante una posible intensificación de las lluvias, debido a la cercanía con este vaso regulador y otras afluentes ubicadas al norte de la ciudad.

Las autoridades también reportaron que el incremento en el caudal del río Atoyac estuvo relacionado con las intensas lluvias registradas en San Pablo del Monte, Tlaxcala, mientras que algunos tramos del río Alseseca también presentaron aumento en sus niveles.

De manera preliminar, la administración municipal informó la caída de al menos cinco árboles en distintos sectores de Puebla, entre ellos uno frente a una escuela de natación sobre la Recta a Cholula. En la zona de La Margarita también se reportó la caída de árboles y numerosas ramas.

Las afectaciones alcanzaron incluso el Portal Hidalgo, donde trabajadores de una cafetería y una pizzería utilizaron cubetas para retirar el agua negra que ingresó a sus establecimientos.

Hasta la noche del domingo permanecían inundados el bulevar 5 de Mayo, la Calzada Zaragoza, el bulevar Norte, las colonias Santa María, La Margarita, El Alto y varias zonas del norte de la capital poblana.

Los reportes meteorológicos indicaron que la tormenta estuvo acompañada de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento, temperaturas cercanas a los 17 grados y caída de granizo, condiciones que ya habían sido previstas para la noche de este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes continuarán durante las próximas horas, por lo que las autoridades pidieron a la población evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, no refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución, evitar pasos a desnivel con acumulación de agua y reportar cualquier emergencia al 911.

Hasta el cierre de esta información, cuerpos de emergencia continuaban realizando recorridos para atender reportes por inundaciones, árboles caídos y otras afectaciones, mientras se espera un balance oficial sobre los daños ocasionados por una de las lluvias más fuertes que ha enfrentado Puebla en lo que va del año y que, de acuerdo con reportes locales, no se observaba con esta magnitud desde hace más de tres décadas.