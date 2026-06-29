Salomón Jara lanza “Inscripción Cero” para beneficiar a las juventudes oaxaqueñas

Salomón Jara

Por tercer año consecutivo, el gobierno de Oaxaca pondrá en marcha el programa “Inscripción Cero”, con el que estudiantes de bachillerato y universidades públicas del estado podrán ingresar o continuar sus estudios sin pagar inscripción ni reinscripción.

Durante la presentación del programa, el gobernador Salomón Jara Cruz señaló que esta estrategia convirtió a Oaxaca en la primera entidad del país en garantizar la gratuidad total en la educación media superior y superior, al eliminar estos cobros para las y los estudiantes.

El mandatario explicó que, para mantener este programa, el gobierno estatal dejó de percibir 224.6 millones de pesos. Sin embargo, afirmó que la medida ha contribuido a incrementar la matrícula escolar.

Detalló que durante el ciclo 2024-2025 se registraron 94 mil 420 estudiantes inscritos, mientras que para el periodo 2025-2026 la cifra aumentó a 106 mil 453 alumnas y alumnos, es decir, más de 12 mil estudiantes adicionales.

Jara Cruz informó que, en coordinación con el Gobierno de México, también se implementó la Convocatoria Homologada “Mi derecho, mi lugar” para el ciclo escolar 2026-2027.

Como parte de este esquema, 31 mil 595 aspirantes a ingresar a la educación media superior no realizaron examen de admisión y el 98 por ciento ya fue asignado a alguno de los 652 planteles disponibles.

Rosario Castellanos abrirá una sede en Oaxaca

Otro de los anuncios fue la próxima apertura de una Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, prevista para septiembre en el municipio de Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La institución ofrecerá estudios sin costo de inscripción ni colegiaturas y contará con cinco carreras diseñadas de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la región y del país.

Durante el mismo encuentro con medios de comunicación, el gobernador presentó a Enid Azucena Torres Agustiniano como representante de la Diosa Centéotl 2026 y embajadora de la riqueza cultural de Oaxaca durante las actividades de Julio, Mes de la Guelaguetza 2026.

Originaria de Santiago Pinotepa Nacional, Torres Agustiniano es integrante del pueblo afromexicano, estudiante de enfermería en la Universidad de la Costa, ciclista y promotora de los derechos de su comunidad.

Al asumir esta representación, aseguró que el nombramiento implica una responsabilidad con la identidad cultural del estado e hizo un llamado a las nuevas generaciones a valorar sus raíces.

“Esta representación no es solo un título, sino un compromiso. A las y los jóvenes de Oaxaca les digo que no se avergüencen de sus orígenes, sino que se sientan orgullosos de lo que son y de la identidad que tienen”, expresó.