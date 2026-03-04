Nayarit consolida su proyección internacional con nueva Campaña Turística

El senador de Nayarit, Pável Jarero

El senador de Nayarit, Pável Jarero manifestó que la nueva campaña internacional “Paradise Keeps Going”, presentada por Riviera Nayarit con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, al considerar que representa un paso importante para fortalecer la presencia de la entidad en los mercados turísticos del mundo.

En una entrevista, el legislador indicó que el estado vive un momento relevante en materia turística, “resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno donde destaca el apoyo que brinda la Titular del Ejecutivo Federal, la inversión privada y el esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadores del sector”.

Riviera Nayarit

“Riviera Nayarit se ha consolidado como uno de los destinos con mayor crecimiento del país. Esta nueva campaña internacional fortalece su proyección global y confirma que nuestro estado tiene todo para seguir siendo uno de los motores turísticos del Pacífico mexicano”, agregó.

Asimismo, Jarero enfatizó que el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Nayarit, al generar empleos, atraer inversión y promover la riqueza natural, cultural y gastronómica de la entidad.

Igualmente, reconoció el acompañamiento de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la visión de fortalecer destinos con alto potencial, destacando que el crecimiento del turismo debe traducirse en prosperidad compartida para las comunidades y bienestar para el pueblo.

“El turismo debe seguir siendo una palanca de desarrollo regional, con sustentabilidad, ordenamiento territorial y oportunidades para las familias nayaritas”, precisó.

Pável Jarero reiteró que desde el Senado de la República continuará respaldando iniciativas y políticas públicas que impulsen el desarrollo turístico del país y consoliden a Nayarit como uno de los destinos más atractivos y competitivos del país.