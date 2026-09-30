Noche de Muertos en Michoacán: fechas, actividades y precios para vivir la tradición

Noche de Muertos Michoacán 2026 La oferta cultural y actividades abarcará distintas regiones turísticas del estado. (Gobierno de Michoacán)

Michoacán organizará un evento de varios días para conmemorar el Día de Muertos. La Noche de Muertos incluirá varias actividades a lo largo de algunas de la zonas más turísticas del estado.

¿Cuándo y cómo será la Noche de Muertos en Michoacán?

Durante todo el mes de octubre y hasta el 2 de noviembre, Michoacán llevará a cabo un festival que destaque la oferta cultural de sus siete regiones en el marco del Día de Muertos.

El estado se prepara para la llegada de más de un millón de visitantes a la Noche de Muertos, la cual contará con más de 700 actividades. Entre las más destacadas están:

XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula: 18 de octubre al 3 de noviembre

en Capula: 18 de octubre al 3 de noviembre Desfile de Catrinas y Catrines en el Centro Histórico de Morelia: 1 de noviembre

en el Centro Histórico de Morelia: 1 de noviembre Exposición de altar y catrina gigante en el Aeropuerto Internacional de Morelia: 22 de octubre al 3 de noviembre.

en el Aeropuerto Internacional de Morelia: 22 de octubre al 3 de noviembre. Feria del Mole en Coatepec de Morelos : 2 de octubre.

: 2 de octubre. Recorridos en canoas en los Manantiales de Urandén: Del 23 de octubre al 1 de noviembre.

en los Manantiales de Urandén: Del 23 de octubre al 1 de noviembre. Festival de las Velas en Uruapan: 24 de octubre al 1 de noviembre.

También habrá distintos talleres en los cuales podrás crear flores de cempasúchil, pan de muerto y muchas cosas más en comunidades como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin. Todo esto sin contar la amplia venta de productos y oferta gastronómica que podrás encontrar a lo largo de todo el festival.

El programa completo lo puedes consultar en el sitio Visit Michoacán para así planear con anticipación tu visita.

🏵️🕯️ La Semana de Celebración de Noche de Muertos, es el reencuentro más puro de nuestra tradición y origen. Desde las manos artesanas que elaboran con devoción la alfarería, las máscaras y las calaveras de azúcar, hasta el aroma a pan tradicional, las corundas, el mezcal y el destello de las velas iluminando la noche en los altares y panteones. Vive la mística y mágica Semana de Celebración de Noche de Muertos y el alma de nuestras raíces. 🗓️ Del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026 ✨🕯️ #Michoacán #elAlmadeMéxico #AnimechaKejtsïtacua #MichoacánSeVive — Michoacán (@Michoacan) September 30, 2026

¿Cómo asistir a la Noche de Muertos en Michoacán?

La entrada a muchas partes de la Noche de Muertos es gratuita y abierta a todo público. Sólo actividades y presentaciones como aquella de los Manantiales de Urandén tienen un costo de entrada que puede costar de $50 pesos en adelante. Los talleres también tienen precios que varían, pero rondan entre los $100 y $250 pesos.