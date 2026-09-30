Reabren el puerto de Manzanillo a embarcaciones mayores tras mejorar el clima

El puerto de Manzanillo volvió a permitir el ingreso y salida de embarcaciones mayores, luego de que las condiciones meteorológicas mejoraran en la zona, informó la Capitanía de Puerto Regional de Manzanillo.

La medida se tomó después de que las autoridades marítimas realizaran una evaluación de las condiciones que se presentaban en el puerto y determinaran que existían mejores condiciones para retomar las actividades con embarcaciones de mayor tamaño.

Durante las últimas horas, las condiciones meteorológicas habían obligado a establecer restricciones para la navegación, como una medida preventiva para evitar riesgos tanto para las tripulaciones como para las propias embarcaciones. La Capitanía de Puerto Regional de Manzanillo dio a conocer mediante un comunicado que las condiciones meteorológicas locales habían mejorado, por lo que se determinó reabrir el puerto para las embarcaciones mayores.

La decisión representa la recuperación de las operaciones marítimas que habían sido afectadas por el mal tiempo. Manzanillo es uno de los principales puertos comerciales del país, por lo que cualquier restricción a la navegación puede tener efectos en el movimiento de mercancías y en las actividades relacionadas con el transporte marítimo. Las autoridades mantienen la vigilancia de las condiciones del clima para determinar si es necesario modificar nuevamente las medidas de navegación. En este tipo de situaciones, la Capitanía de Puerto puede establecer restricciones cuando existen factores que representan un riesgo para las embarcaciones.

El cierre temporal o las limitaciones para embarcaciones mayores son medidas que buscan prevenir accidentes en el mar. Por ello, las autoridades marítimas revisan factores como el viento, oleaje y otros fenómenos meteorológicos antes de permitir que las operaciones regresen a la normalidad. Con la reapertura, las embarcaciones mayores pueden nuevamente realizar sus maniobras dentro de las instalaciones portuarias, siempre bajo las indicaciones de las autoridades correspondientes.

La actividad portuaria es una de las principales actividades económicas de Manzanillo y tiene importancia para el comercio nacional e internacional. A través de este puerto se movilizan diferentes tipos de mercancías que llegan o salen del país, por lo que las condiciones de navegación son un elemento importante para mantener las operaciones.

La Capitanía de Puerto Regional continuará pendiente de los cambios en el estado del tiempo y podrá emitir nuevos avisos en caso de que las condiciones vuelvan a representar algún riesgo para la navegación.

Por ahora, la mejora en las condiciones meteorológicas permitió levantar la restricción para las embarcaciones mayores y avanzar hacia la normalización de las actividades en el puerto de Manzanillo. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales relacionados con las condiciones de navegación, debido a que las medidas pueden cambiar dependiendo de la evolución del clima en la zona.