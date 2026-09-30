Carlos Torres Piña recibe apoyo de Fabiola Alanís quien busca fortalecer a Morena en Michoacán

Carlos Torres Piña recibe apoyo de Fabiola Alanís

La diputada Fabiola Alanís sostuvo una reunión de trabajo con su estructura estatal y con el recientemente designado, Coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña, en la que refrendó su compromiso con Morena y se sumó a la creación de equipos territoriales a las tareas de organización del movimiento.

Expresó que trabajará de manera coordinada con Torres Piña para consolidar la presencia territorial de Morena en el estado, fortalecer la cohesión interna y dar continuidad al proyecto de transformación encabezado por la presidenta de México.

“Vamos a seguir abonando a la unidad de la izquierda y de la Cuarta Transformación. Lo dijimos y lo sostenemos, más allá de la legitimidad de las aspiraciones personales está el gran proyecto de nación que encabeza nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum de la mano del pueblo de México.

Subrayó que los principios fundacionales de Morena exigen anteponer el interés colectivo a cualquier aspiración personal y participar activamente en las tareas de organización y defensa de la transformación.

“Tenemos que ser congruentes con el origen de nuestro movimiento y estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Nos sumamos con determinación al trabajo que encabeza Carlos Torres Piña, con la convicción de que la unidad, la organización y el trabajo territorial serán fundamentales para darle continuidad al segundo piso de la transformación y ganar Michoacán en 2027”, sostuvo.

Como parte de su trabajo político, Fabiola Alanís ha realizado más de 100 actividades en distintos municipios, entre recorridos casa por casa, asambleas y encuentros con diversos sectores sociales, con el propósito de mantener el contacto directo con la ciudadanía y fortalecer la organización desde las comunidades.

“La esencia de Morena está en la gente. Nuestro movimiento nació caminando las calles, escuchando al pueblo y acompañando sus causas. Esa es la ruta que debemos mantener: cercanía, organización y congruencia con los principios que nos dieron origen”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación y a trabajar con responsabilidad para consolidar los avances alcanzados.