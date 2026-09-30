Libia Dennise refrenda compromiso con las familias de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó su compromiso de continuar trabajando junto con los municipios del estado para mejorar las condiciones de vida de las familias, durante su participación en los segundos informes de gobierno de Apaseo El Grande y Guanajuato capital.

Durante la presentación del segundo informe del presidente municipal de Apaseo El Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, la mandataria estatal destacó que el Gobierno de la Gente trabaja de manera coordinada con los 46 municipios de Guanajuato.

Libia Dennise aseguró que continuarán trabajando en equipo para impulsar obras y acciones en beneficio de la población. Señaló que desde septiembre de 2024 y hasta el 30 de junio de este año, el Gobierno del Estado ha destinado más de 405 millones de pesos para diferentes proyectos y programas en Apaseo El Grande.

La gobernadora explicó que estos recursos han sido utilizados en acciones como la entrega de becas, mochilas y útiles escolares, calentadores solares y programas de mejoramiento de vivienda, entre otros apoyos dirigidos a las familias.

También destacó obras de infraestructura realizadas en el municipio, como la rehabilitación de la imagen urbana de la zona centro y la construcción de la tercera etapa de la Unidad Deportiva Municipal.Durante el evento, Libia Dennise anunció además nuevos trabajos de pavimentación en diferentes comunidades y colonias. Entre las calles contempladas se encuentran 16 de Septiembre, en El Castillo; Benito Juárez y Loma Bonita, en La Labor; José María Morelos, en la zona centro, y Fuentes de Balvanera, en la colonia del mismo nombre.

Otro de los proyectos mencionados fue la sustitución y equipamiento de la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud de la localidad de Obrajuelo, obra que tendrá una inversión superior a 30 millones de pesos. La gobernadora también habló sobre la Estrategia Aliadas, programa que reúne 27 acciones relacionadas con salud, educación, empleo y capacitación. De acuerdo con la información presentada, en Apaseo El Grande más de 23 mil mujeres han sido beneficiadas durante la actual administración, con una inversión superior a 125 millones de pesos. Posteriormente, la gobernadora acompañó a la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, durante la presentación de su segundo informe de gobierno.

En este municipio, Libia Dennise destacó que el Gobierno del Estado ha invertido cerca de mil 500 millones de pesos en obras y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital. La mandataria resaltó también los programas dirigidos a las mujeres. Señaló que la Estrategia Aliadas continúa con diferentes apoyos y mencionó que la Tarjeta Rosa beneficia este año a 690 mil mujeres en todo Guanajuato.

En Guanajuato capital, agregó, más de 50 mil mujeres cuentan con este apoyo. También reconoció el impulso de la administración municipal a la Tarjeta Violeta. La gobernadora señaló que continuarán los apoyos para el comercio y para los productos elaborados en Guanajuato mediante programas como Marca Guanajuato y la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato.

Por su parte, Samantha Smith agradeció el respaldo de la gobernadora y destacó la coordinación entre ambos gobiernos para impulsar obras y acciones en beneficio de los habitantes de Guanajuato capital. Libia Dennise reiteró que continuará el trabajo conjunto con los municipios y afirmó que su administración seguirá impulsando proyectos para las familias guanajuatenses.