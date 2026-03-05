Estados

Así es cómo jóvenes de preparatoria y universidad podrán acceder al apoyo de $2000 y $2500

Baja California lanza convocatoria para beca dirigida a estudiantes de 14 a 29 años

Por Diana Chávez Zea
Jobec 2026

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó a los jóvenes del estado, que estudien la preparatoria o universidad y que tengan entre 14 y 29 años, sobre cómo pueden acceder a la beca Jobec.

Esta beca brinda una apoyo monetario de $2000 y $2500 con el fin de evitar la deserción escolar, y para acceder a ella los interesados deben realizar su registro del 4 al 13 de marzo.

Los requisitos para realizar el registro para mayores de edad son:

  • Llenar la solicitud de Apoyo
  • Identificación Oficial
  • CURP
  • Comprobante de domicilio vigente
  • Constancia de Estudios actual
  • Credencial oficial vigente

En el caso de menores de edad:

  • Solicitud de Apoyo
  • Identificación oficial de mamá, papá o tutor
  • CURP de mamá, papá o tutor
  • CURP del joven
  • Acta de nacimiento del joven
  • Comprobante de domicilio vigente
  • Constancia de Estudios actual
  • Credencial vigente

