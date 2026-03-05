Baja California lanza convocatoria para beca dirigida a estudiantes de 14 a 29 años

Jobec 2026

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó a los jóvenes del estado, que estudien la preparatoria o universidad y que tengan entre 14 y 29 años, sobre cómo pueden acceder a la beca Jobec.

Esta beca brinda una apoyo monetario de $2000 y $2500 con el fin de evitar la deserción escolar, y para acceder a ella los interesados deben realizar su registro del 4 al 13 de marzo.

¡Jóvenes de preparatoria y universidad, aquí les explico cómo pueden obtener su BECA JOBEC! ❤️



Desde el día de hoy hasta el 13 de marzo, podrán registrarse en este enlace si tienen entre 14 y 29 años

Los requisitos para realizar el registro para mayores de edad son:

Llenar la solicitud de Apoyo

Identificación Oficial

CURP

Comprobante de domicilio vigente

Constancia de Estudios actual

Credencial oficial vigente

En el caso de menores de edad: