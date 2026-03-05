Baja California lanza convocatoria para beca dirigida a estudiantes de 14 a 29 años

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó a los jóvenes del estado, que estudien la preparatoria o universidad y que tengan entre 14 y 29 años, sobre cómo pueden acceder a la beca Jobec.
Esta beca brinda una apoyo monetario de $2000 y $2500 con el fin de evitar la deserción escolar, y para acceder a ella los interesados deben realizar su registro del 4 al 13 de marzo.
¡Jóvenes de preparatoria y universidad, aquí les explico cómo pueden obtener su BECA JOBEC! ❤️— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) March 4, 2026
Desde el día de hoy hasta el 13 de marzo, podrás registrarte en este enlace https://t.co/eR1KZjPNuc si tienes entre 14 y 29 años… ¡Así que no te quedes fuera! pic.twitter.com/OhkVuMSRLN
Los requisitos para realizar el registro para mayores de edad son:
- Llenar la solicitud de Apoyo
- Identificación Oficial
- CURP
- Comprobante de domicilio vigente
- Constancia de Estudios actual
- Credencial oficial vigente
En el caso de menores de edad:
- Solicitud de Apoyo
- Identificación oficial de mamá, papá o tutor
- CURP de mamá, papá o tutor
- CURP del joven
- Acta de nacimiento del joven
- Comprobante de domicilio vigente
- Constancia de Estudios actual
- Credencial vigente