Rocha Moya, asiste en la instalación de la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán

Instalación de la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya asistió en la ceremonia en donde el general de Ala Piloto Aviador, Edgar Emanuel Campos Martínez, asumió la comandancia de la recién creada Novena Zona Aérea Militar. De la cual la sede va a ser la Base Aérea Militar No. 10.

La toma de protesta estuvo a cargo del comandante de la Segunda Región Aérea Militar, el general de División Piloto Aviador, Carlos de Jesús Gracia Ríos.

En cumplimiento a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, se llevaron a cabo los cambios de denominación de los cuarteles generales de Base Aérea Militar y Estaciones Aéreas Militares por Cuarteles Generales de Zona Aérea Militar y Grupos de Base Aérea.

Con anterioridad, el término de Base Aérea Militar hacia referencia al lugar donde se encontraban los organismos de la Fuerza Aérea Mexicana, y ahora, en base a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano como parte del sistema de vigilancia, han sido establecidas nuevas funciones operativas, de inteligencia, administrativas y logísticas.

El general de Ala, Edgar Emanuel Campos Martínez, cuenta con una amplia trayectoria en la Fuerza Aérea Mexicana, se ha desempeñado como piloto y comandante en varios Escuadrones Aéreos de Operaciones Especiales y ha ocupado cargos de mando en bases aéreas de Guerrero, Jalisco y Sonora.

A la ceremonia militar, de igual forma asistieron la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el secretario de Seguridad Pública, general de Brigada, Oscar Rentería Schazarino; el capitán de Navío, Francisco Javier Baltazar Aragón, en representación de la Cuarta Región Naval Militar; la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; el fiscal federal de la Fiscalía General de la República, Efraín Alonso Gastélum Villa; el coronel Ramiro Ortega Carrasco, en representación del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el director del Aeropuerto Internacional de Culiacán, general de Ala Piloto Aviador retirado, Héctor Guzmán Santacruz.