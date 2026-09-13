Beatriz Mojica destaca el papel de los jóvenes en la transformación de Guerrero

Beatriz Mojica con jóvenes de Guerrero

Durante algunos encuentros con jóvenes, Beatriz Mojica ha destacado que las juventudes de Guerrero tienen un papel importante en la transformación de la entidad, al participar, levantar la voz y expresar sus propuestas.

“El tiempo de los jóvenes es ahora”, ha señalado al reconocer que existe una generación con energía, ideas y disposición para involucrarse en los cambios que necesita Guerrero. Para Mojica, esta participación representa una parte importante del trabajo que debe continuar realizándose junto a la ciudadanía.

Participación juvenil

La candidata de Morena ha resaltado que las nuevas generaciones tienen una manera propia de observar la realidad de Guerrero, además de ideas y propuestas que pueden contribuir a seguir construyendo en el estado.

En estos acercamientos también ha planteado que la manera en que las y los jóvenes observan su tierra es fundamental para continuar construyendo junto al pueblo, por lo que su participación debe ocupar un lugar dentro de este proceso.

Mojica ha insistido en que escuchar a las juventudes y reconocer su energía resulta necesario para avanzar en la transformación de Guerrero, al considerar que son jóvenes que participan, levantan la voz y tienen ganas de transformar su tierra.

La participación de las juventudes, de acuerdo con este planteamiento, parte también de escuchar sus voces y tomar en cuenta sus ideas para seguir impulsando la transformación de Guerrero.

Así, el llamado de Beatriz Mojica coloca a las y los jóvenes como parte de la construcción del futuro del estado, a partir de su participación, sus propuestas y la forma en que ven a Guerrero.