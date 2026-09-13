Ana Lilia Rivera llama a mantener la unidad de Morena en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera Morena, Tlaxcala

Ante la definición de la conducción de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera sostuvo que la unidad y la organización deben mantenerse como prioridades del movimiento.

La senadora con licencia afirmó que las diferencias no deben convertirse en divisiones y llamó a mantener la capacidad de dialogar, construir acuerdos y colocar siempre por delante el interés del pueblo.

Rivera Rivera también señaló que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum debe hacerse con convicción, congruencia y compromiso, al considerar que esto permitirá fortalecer la unidad del movimiento y la defensa de la soberanía de México.

Trabajo cercano

La morenista destacó que durante los últimos meses han recorrido comunidades y municipios para dialogar con familias, jóvenes, productores y distintos sectores sociales. Estos encuentros, dijo, han confirmado la importancia de ejercer la política con humildad, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

Sostuvo que la unidad no implica que todas y todos tengan que pensar de la misma manera, sino contar con la madurez para procesar las diferencias mediante el diálogo y sin perder de vista el objetivo de consolidar la transformación y construir un mejor futuro para Tlaxcala.

“Estoy convencida de que la política se construye desde el territorio, escuchando, caminando junto a nuestra gente y respetando siempre la voluntad del pueblo”, afirmó.

Finalmente, Rivera Rivera aseguró que con unidad, organización y firmeza continuará el fortalecimiento de la Cuarta Transformación en Tlaxcala y subrayó que, por encima de cualquier aspiración personal, están el proyecto, el movimiento y el pueblo.