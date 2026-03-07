Detectan nuevo caso de Covid-19 en San Luis Potosí; piden proteger a grupos vulnerables

Autoridades de salud del estado de San Luis Potosí informaron que en los últimos días se confirmó un nuevo caso de Covid-19 en la entidad, lo que llevó a reiterar el llamado a la población para mantener medidas preventivas, especialmente en personas consideradas como grupos vulnerables.

De acuerdo con el reporte del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud del estado, el contagio se registró durante la semana comprendida entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Con este nuevo caso, la cifra acumulada de contagios en San Luis Potosí desde el inicio de la pandemia alcanzó los 253 mil 961 casos confirmados.

El caso más reciente corresponde a una mujer de 74 años de edad que reside en la capital potosina. Según las autoridades sanitarias, la paciente no contaba con esquema de vacunación contra el virus, lo que podría haber influido en el contagio.

A pesar de este nuevo registro, las autoridades señalaron que no se reportaron hospitalizaciones ni defunciones relacionadas con Covid-19 durante el periodo analizado. De esta manera, la cifra total de fallecimientos asociados al virus en el estado se mantiene en 7 mil 744 muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud hizo un llamado a la población para no bajar la guardia y seguir aplicando medidas de prevención, sobre todo en temporadas en las que se presentan cambios de temperatura y aumentan las enfermedades respiratorias.

Las autoridades también recomendaron prestar especial atención a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas o comorbilidades. Estos sectores de la población pueden presentar mayores complicaciones en caso de contagio de enfermedades respiratorias.

Además del Covid-19, las autoridades sanitarias informaron que durante la temporada invernal también se han registrado otros padecimientos respiratorios. En la última semana se confirmaron 46 nuevos casos de influenza, lo que eleva el acumulado a 167 casos en el actual periodo estacional.

De igual manera, se reportaron cuatro casos del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), enfermedad que suele afectar principalmente a menores de edad y adultos mayores. Con estos registros, el total acumulado de esta enfermedad en la entidad llegó a 50 casos durante la temporada.

Las autoridades de salud recordaron que, aunque los casos de Covid-19 han disminuido considerablemente en comparación con los primeros años de la pandemia, el virus continúa circulando, por lo que es importante mantener medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y acudir al médico ante cualquier complicación.

Asimismo, se recomendó mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas, ya que la inmunización continúa siendo una de las principales herramientas para prevenir complicaciones graves por Covid-19.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán con la vigilancia epidemiológica en todo el estado con el objetivo de detectar oportunamente nuevos contagios y evitar posibles brotes. También insistieron en la importancia de que la ciudadanía mantenga medidas de cuidado para proteger su salud y la de sus familias.

El llamado principal de las autoridades es que, aunque la situación actual es estable, la prevención sigue siendo fundamental para evitar un aumento en los contagios de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias en San Luis Potosí.