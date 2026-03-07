Por incremento de temperaturas, aumentan 6 por ciento enfermedades gastrointestinales en Zacatecas

Aumento de enfermedades gastrointestinales en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) informó que el aumento en las temperaturas ha provocado un repunte en las enfermedades gastrointestinales y diarreicas en la entidad, donde hasta febrero se han registrado 9 mil 960 casos.

De acuerdo con Joel Ríos Gómez, jefe del Departamento de Epidemiología de la dependencia estatal, en los últimos 15 días se observó un incremento del 6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El funcionario detalló que el 24 por ciento de los casos corresponde a menores de cinco años y adultos mayores de 60, grupos de población considerados de mayor riesgo, ya que los cuadros diarreicos pueden presentarse con mayor severidad.

Los municipios con mayor incidencia de dichas enfermedades son la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez de de García Salinas y Ojocaliente.

Ríos Gómez explicó que el incremento de casos está relacionado con las altas temperaturas, ya que favorecen la descomposición de los alimentos. A ello se suma el tandeo de agua potable en los hogares durante la temporada de estiaje, lo que puede reducir las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y la limpieza adecuada de los alimentos.

Ante esta situación, la dependencia exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos, así como mantener una adecuada hidratación y acudir a los servicios médicos en caso de presentar síntomas de enfermedad gastrointestinal.

