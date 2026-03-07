Publican nuevas reglas para siembra y cosecha de granjas en Sinaloa

Reglas para siembra y cosecha En Sinaloa el nuevo acuerdo busca mejorar el control sanitario y la organización del sector acuícola en el estado; productores deberán tramitar permisos de siembra y notificar sus cosechas

El Gobierno del estado de Sinaloa anunció la publicación de un acuerdo que establece formatos oficiales para solicitar permisos de siembra y para notificar las cosechas en granjas acuícolas, una medida que busca poner más orden y reforzar el control sanitario en el sector.

El documento fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, forma parte de las acciones que se desprenden de las reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del estado, aprobadas por el Congreso local en julio de 2025.

Con estas modificaciones se pretende mejorar los mecanismos de vigilancia sanitaria, fortalecer la competitividad de la actividad acuícola y avanzar hacia un desarrollo más sustentable de esta industria en la entidad.

A partir de ahora, las personas físicas o morales que se dedican a la acuacultura deberán contar obligatoriamente con un permiso de siembra y presentar una notificación de cosecha cuando llegue el momento de sacar la producción.

Estos documentos serán emitidos por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN) y posteriormente validados por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado.

La intención, según explicó el director de Acuacultura de la dependencia, Heriberto Barraza Gurrola, es que existan procedimientos más claros y uniformes para llevar un mejor seguimiento de la actividad productiva.

De acuerdo con el funcionario, una de las principales ventajas de esta medida tiene que ver con el control sanitario y la prevención de enfermedades dentro de las granjas.

“Su importancia se puede entender en varios aspectos, en el tema de control sanitario y la prevención de las enfermedades, ya que esto va a permitir que el CESASIN pueda verificar las granjas acuícolas, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias”, señaló.

Además, el acuerdo permitirá tener un panorama más claro de cómo opera el sector en el estado, ya que se contará con información precisa sobre la cantidad de granjas, sus ciclos de producción y la forma en que trabajan.

Barraza Gurrola explicó que esto ayudará a mejorar la planeación y el ordenamiento de la actividad acuícola.

“También en el aspecto de ordenamiento y planeación de la actividad, ya que permitirá tener un mejor control de las granjas acuícolas que existen en el estado, cómo están trabajando, cómo están regulando su ciclo de siembra y de cosecha. Nos va a garantizar una transparencia y legalidad de la producción, permitiéndonos tener una trazabilidad de los productos, desde que sale del laboratorio la larva, cuando se siembra una granja acuícola, cuando se cosecha y hasta el tema de la comercialización de estos productos”, explicó.

En cuanto al procedimiento, detalló que los permisos de siembra serán emitidos directamente por el CESASIN, mientras que la Secretaría de Pesca y Acuacultura se encargará de revisar y validar la documentación que presenten los productores.

“Los permisos de siembra van a ser emitidos por el CESASIN, pero la Secretaría de Pesca y Acuacultura va a realizar una validación, que consiste en verificar que los documentos que están entregando los productores sean válidos, sean reales. Además, vamos a hacer visitas en compañía del Comité garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas por el SENASICA”, indicó.

El acuerdo también contempla reglas específicas para quienes se dedican al cultivo de camarón, ya que deberán respetar los periodos oficiales de siembra y cosecha establecidos previamente en el acuerdo publicado el 12 de enero de 2026.

En el caso de las notificaciones de cosecha, los productores deberán presentarlas con al menos cinco días de anticipación, mientras que tanto los permisos como las notificaciones deberán emitirse en un plazo máximo de tres días hábiles.

Las nuevas disposiciones entraron en vigor desde el momento de su publicación y estarán vigentes hasta el 15 de enero de 2027, periodo en el que se espera consolidar un mejor control sanitario y una mayor organización en la acuacultura sinaloense.