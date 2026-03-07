Tamaulipas se suma al análisis nacional para limitar el uso de celulares en escuelas; alumnos pasan hasta 9 horas en internet

Celulares en Escuelas Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

En Tamaulipas, el tema del uso del celular en las escuelas ya está sobre la mesa. Tras participar en un foro nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, autoridades educativas del estado confirmaron que se analiza la posibilidad de regular estos dispositivos dentro de los planteles.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, explicó que el debate surgió luego de la participación de la autoridades educativas de los 32 estados y representantes de la Secretaría de Educación Pública.

Ahí se expusieron estudios y datos que han encendido las alertas sobre el uso excesivo de dispositivos móviles entre menores, donde uno de los puntos que más llamó la atención fue que estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

Para el funcionario tamaulipeco, esta cifra refleja un uso excesivo de la tecnología, sobre todo cuando muchas veces ocurre sin la supervisión de los padres o de los propios maestros.

Comentó que en muchos casos ni las familias ni los docentes tienen claridad sobre los contenidos que consumen los estudiantes o sobre lo que publican y comentan en redes sociales.

“Lo que navegan y lo que comentan no está regulado; muchas veces ni los papás ni los educadores sabemos exactamente qué está pasando. Por eso acudimos al foro en México, para ver cómo vamos a reaccionar ante esta situación”, señaló.

Durante el encuentro también se revisaron experiencias internacionales. De acuerdo con lo expuesto, al menos 70 países ya han tomado medidas para restringir el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, en algunos casos desde el primer grado de primaria hasta el tercer año de preparatoria.

A partir de estos antecedentes, autoridades educativas del país, incluido Tamaulipas, analizan si México podría adoptar una postura similar.

Valdez García aclaró que el objetivo no es satanizar la tecnología, sino entender los riesgos que puede tener cuando se utiliza sin límites, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Incluso mencionó que en algunos países ya se han impulsado propuestas para limitar el acceso a redes sociales a menores de edad. En Australia, por ejemplo, se ha planteado que para crear una cuenta en plataformas digitales se deba tener al menos 16 años, lo que impediría el acceso temprano a aplicaciones como TikTok, Instagram o Facebook.

De acuerdo con especialistas, estas medidas responden a la preocupación creciente por los efectos que el uso excesivo de pantallas puede tener en la salud emocional de los jóvenes.

En este contexto, el Gobierno de Tamaulipas aseguró que participará activamente en el análisis nacional sobre el tema y respaldará las decisiones que se tomen en conjunto con la federación.