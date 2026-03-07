Van 23 incendios forestales en Veracruz en lo que va del año

El estado de Veracruz ha registrado 23 incendios forestales en lo que va de 2026, de acuerdo con información dada a conocer por autoridades meteorológicas y ambientales. La cifra corresponde al periodo comprendido entre enero y finales de febrero de este año, lo que refleja un incremento en este tipo de siniestros conforme avanza la temporada de estiaje.

La información fue presentada por Jessica Luna Lagunes, jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien explicó que los incendios han sido monitoreados por distintas dependencias ambientales para evaluar su impacto y las zonas más afectadas.

De acuerdo con los registros oficiales, durante las últimas semanas de febrero se concentró el mayor número de incendios forestales en la entidad. En ese periodo se llegaron a registrar entre dos y tres incendios diarios en distintas regiones del estado, lo que generó preocupación entre autoridades y brigadas encargadas de atender este tipo de emergencias.

Las condiciones climáticas han influido en el aumento de estos siniestros. Especialistas señalaron que la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas han favorecido la propagación del fuego en zonas forestales y áreas con vegetación seca. Este escenario suele presentarse durante la temporada de estiaje, periodo del año en el que el riesgo de incendios aumenta considerablemente.

Entre los municipios donde se han reportado más incendios se encuentra Perote, considerado hasta ahora el punto con mayor incidencia. También se han registrado casos en municipios como Ayahualulco, Jalacingo, Coscomatepec, Jilotepec, Zacualpan y el municipio de Veracruz, donde brigadas de emergencia han tenido que intervenir para controlar las llamas.

De acuerdo con datos de autoridades ambientales, los incendios han provocado afectaciones en distintas superficies naturales. Las zonas más dañadas corresponden principalmente a vegetación arbustiva, plantas herbáceas y hojarasca, lo que evidencia el impacto que este tipo de siniestros tiene sobre los ecosistemas locales.

En la atención de estos incendios participan brigadas de diversas instituciones como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil, autoridades municipales y voluntarios, quienes trabajan de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que se extienda a otras zonas.

Las autoridades también han señalado que muchas de las causas de los incendios forestales están relacionadas con quemas agrícolas fuera de control, fogatas mal apagadas, colillas de cigarro arrojadas en zonas forestales e incluso incendios provocados de manera intencional. Por ello, se ha pedido a la población tomar precauciones para evitar este tipo de incidentes.

Especialistas advierten que la temporada crítica de incendios forestales apenas comienza, por lo que el número de siniestros podría aumentar en las próximas semanas si continúan las altas temperaturas y la falta de lluvias. Ante este panorama, las autoridades han reforzado los trabajos de monitoreo y prevención en diferentes regiones del estado.

Se hizo un llamado a la población para evitar actividades que puedan provocar incendios en áreas naturales, como encender fogatas en zonas forestales o realizar quemas agrícolas sin supervisión. También se recomendó reportar de inmediato cualquier incendio a las autoridades para que pueda ser atendido oportunamente.

Las autoridades ambientales reiteraron que la prevención y la participación ciudadana son clave para evitar que estos siniestros sigan afectando los bosques y ecosistemas de Veracruz durante el resto del año.