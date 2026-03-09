Javier Díaz instala el primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes en Saltillo

. Javier Díaz reafirma su compromiso por atención y cuidado a los animales.

En un acto solemne celebrado en la capital coahuilense, el alcalde Javier Díaz González tomó protesta a las y los integrantes del primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, reafirmando así el compromiso de su administración con la atención y el cuidado de los animales.

Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, el presidente municipal destacó que este nuevo órgano de consulta y participación ciudadana permitirá opinar y proponer proyectos en favor de los seres sintientes, consolidando los avances logrados en la materia. Entre ellos, mencionó la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, la instalación de quirófanos equipados, más de 500 adopciones, cerca de mil 500 esterilizaciones, 7 mil vacunas antirrábicas, 12 mil desparasitaciones y 4 mil 500 baños garrapaticidas.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, explicó que el Consejo tendrá facultades para recomendar campañas de vacunación y esterilización, estrategias contra el maltrato animal y lineamientos para el funcionamiento del Centro y la Unidad de Bienestar.

El Consejo quedó integrado por médicos veterinarios zootecnistas y representantes de asociaciones civiles, además de funcionarios municipales y regidoras de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con esta instalación, Saltillo se coloca a la vanguardia en la protección de los seres sintientes, fortaleciendo la colaboración entre sociedad civil y gobierno para garantizar su bienestar.